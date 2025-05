Esta planta puede evolucionar en sentido contrario, — investigación

Investigadores de La Universidad de Tennessee, en Estados Unidos, ha descubierto la capacidad de algunas especies de helechos para evolucionar en sentido contrario.

Se señala que esto desafía la sabiduría convencional de los científicos de que la evolución avanza en una dirección irreversible a partir de formas simples a otras más complejas. Los investigadores analizaron las estrategias reproductivas de los helechos y descubrieron que estas plantas siguen utilizando dos métodos distintos de reproducción.

En concreto, algunas especies de helecho costilla (Blechnaceae) son monomórficas, en las que una sola hoja se encarga tanto del desarrollo de las esporas como de la fotosíntesis. Otras especies de helechos costilla utilizan una estrategia denominada dimorfismo, utilizando dos tipos diferentes de hojas para la reproducción y la fotosíntesis. La afirmación sobre la irreversibilidad de la evolución significa que un helecho que ha desarrollado una estrategia de dimorfismo ya no podrá volver al monomorfismo.

Los investigadores analizaron especímenes de la Colección de Historia Natural, examinaron más de 118 especies y descubrieron que la evolución de los helechos no es secuencial ni irreversible. Identificaron varias especies de helecho costilla que se han desarrollado dimorfismo, pero más tarde volvió al monomorfismo.

Según los científicos, la falta de semillas, flores o frutos de los helechos permite a estas plantas elegir entre estrategias dimorfismo y monomorfismo en función de las condiciones ambientales. Las plantas que se reproducen mediante semillas no pueden volver a los mecanismos evolutivos anteriores.

«No hay línea de meta en la evolución. No hay meta final, no hay estado final. Nuestros resultados muestran que no toda la especialización reproductiva de las plantas es irreversible. Por el contrario, puede depender de cuántas vías de adaptación evolutiva hayan adquirido las plantas a lo largo del tiempo», — notas es profesor asociado de la Universidad de Tennessee, Jacob Suissa.