GSC ha anunciado oficialmente la versión beta del SDK para mods de S.T.A.L.K.E.R. 2 y la trilogía original

GSC Game World ha anunciado una versión beta del SDK de mods para S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl y la trilogía actualizada Legends of the Zone.

Las herramientas para las modificaciones están casi listas según lo previsto en el hoja de ruta para 2025. La versión beta del SDK se encuentra en la fase final de preparación. Algunas de las funciones de la beta ya están siendo probadas por mods experimentados en privado. Prueban el sistema, detectan errores y ayudan a llevar todo a un estado estable.

«La versión beta del SDK está en la fase final de preparación, y estamos listos para lanzarla muy pronto», — respondieron los desarrolladores a los fans en Discord.

Al mismo tiempo, GSC Game World está preparando una guía de modding para de la recién estrenada trilogía S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Enhanced Edition. Aunque la colección es masiva atacado con bajas calificaciones, en particular por eliminar la lengua rusa ella ya conseguido parches.

«Estamos preparando una guía de modding para Steam Workshop. La mayoría de las cosas ya pueden ser modded en Steam, y esperamos que la guía de modding ayudará», — GSC dijo.

Todo esto forma parte de la asociación de GSC con Mod.io. Además de Steam Workshop, el soporte también estará disponible a través de Mod.io — ambas plataformas trabajarán en paralelo. Estarán disponibles en PC y Xbox Series X|S. De momento no se ha anunciado la fecha exacta de lanzamiento del SDK, pero se promete que no tardará mucho en estar disponible. Las herramientas permitirán crear nuevas zonas, misiones, armas, enemigos — mods en toda regla sin bailar con panderetas delante de los archivos.

Mientras tanto, S.T.A.L.K.E.R. 2 sigue recibiendo parches. Los últimos iban dirigidos a arreglar un montón de tramas errores (como entrar en Pripyat a través de un camión cisterna), A-Life, comportamiento de los PNJ, etc. A continuación, se publicó versión 1.4.1, que mejora la compatibilidad con los mods.

Foto: Video Gamer