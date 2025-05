Inno3D muestra las NVIDIA RTX 5090 y 5080 en una sola ranura: cómo es posible

Inno3D se ha preocupado de los entusiastas de la informática que prefieren construir sus propios sistemas y quieren soluciones con alto rendimiento y eficiencia de refrigeración. En Computex 2025, la compañía presentó las nuevas tarjetas gráficas GeForce RTX 5090 Frostbite Pro y RTX 5080 Frostbite Pro con un sistema de refrigeración por agua integrado.

Ambos nuevos productos vienen con bloques de agua de tamaño completo instalados de fábrica que no solo refrigeran todos los componentes principales de la tarjeta de vídeo, sino que también la convierten en una tarjeta de una sola ranura — algo bastante raro en dispositivos de este nivel. Suelen ocupar dos o tres ranuras en la unidad del sistema.

Los bloques de agua están fabricados por Alphacool y tienen los puertos de fluidos situados en la parte trasera. Esto es importante para una cómoda disposición en la caja. Los bloques en sí están hechos de una base de cobre niquelado con un acabado cromado y una cubierta superior de plástico POM con patrón de carbono. Se trata de una diferencia notable con respecto a los dispositivos Frostbite anteriores, que utilizaban cubiertas y puertos superiores acrílicos transparentes.

Gracias al uso de un sistema de refrigeración líquida, Inno3D ha conseguido que la nueva serie Frostbite Pro sea muy compacta — menos de 20 cm de longitud. Esto es posible porque la PCB sólo tiene dos tercios de la longitud de los otros modelos 5090/5080, pero no hay necesidad de dejar espacio para un voluminoso sistema de ventilación. Sin embargo, los puertos y mangueras de la cola de la tarjeta añaden algo de longitud.

Por su tamaño, estas tarjetas gráficas podrían caber incluso en soluciones de 3U en racks de servidores, si no fuera por una cosa «pero»: el conector de alimentación 12V-2×6 (12VHPWR) está situado en la parte superior, no en la trasera. Es decir, permanece en el lugar habitual de los modelos para juegos, lo que puede dificultar algo el tendido de cables en carcasas estrechas.

Podemos esperar que los nuevos modelos GeForce RTX 5090 Frostbite Pro y RTX 5080 Frostbite Pro con refrigeración líquida no sólo sean tan buenos como los modelos iChill Frostbite estándar en cuanto a frecuencias, sino probablemente incluso mejores. Esto significa que los usuarios no sólo obtienen una refrigeración elegante y eficiente, sino también un rendimiento mejorado desde el primer momento. Sin embargo, aún no se han anunciado las frecuencias de funcionamiento específicas.

Fuente: techpowerup