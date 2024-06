La inteligencia artificial Perplexity empezó a alucinar con las setas en lugar de resumir un texto sencillo

El modelo de inteligencia artificial Perplexity, que ha atraído cientos de millones de dólares de peces gordos como Jeff Bezos, lleva «alucinaciones» IA al siguiente nivel. El motor de búsqueda basado en Perplexity, diseñado para competir con Google, tiene una fuerte tendencia a idear inventos que parecen surgir de la nada y no están impulsados por la consulta.

Periodistas Wired pidió a Perplexity que resumiera una sencilla página web de prueba que sólo contenía la frase «I am a reporter with Wired» (Soy reportero de Wired). He aquí la respuesta:

«En su lugar, inventó una historia sobre una joven llamada Amelia que sigue el rastro de setas brillantes en un bosque mágico llamado el Bosque de los Susurros».

Los periodistas realizaron un estudio bastante profundo que demostró que el buscador ni siquiera intentó leer la página propuesta. Perplexity asegura que su chatbot «busca en la web para darte una respuesta accesible y verificada en lenguaje hablado».

A pesar de las astronómicas cantidades de inversión, los modelos lingüísticos de IA de OpenAI, Microsoft y Google cometen errores constantemente, por no hablar de empresas como Perplexity.

Ya ha habido numerosos casos en los que los chatbots inventar mentiras seguras de sí mismasque los creadores de inteligencia artificial llaman con optimismo «alucinaciones». Según Wired y algunos investigadores de IA, se trata de una forma cómoda de evitar la palabra «gilipolleces».

Al principio, Perplexity fue considerada una startup interesante que podría crear un nuevo modelo de negocio para los editores frente a los grandes competidores. Sin embargo, el chatbot de la compañía no resistió casi ningún escrutinio. Anteriormente Associated Press informó de que había inventado citas falsas de personas reales. Antes de eso Forbes pilló a Perplexity distribuyendo artículos de la publicación sin ningún enlace. La abogada general de la publicación, Maria Rosa Cartolano, acusó al chatbot de infracción deliberada.