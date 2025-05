Las SSD PCIe 6.0 de Micron con una velocidad de 30,25 Gbps debutan en Computex 2025

Las unidades de estado sólido para PCIe 5.0 con velocidades de transferencia de 12-15Gb/s ya no son una sorpresa. Pero Micron decidió sorprender con una SSD con una velocidad de lectura/escritura secuencial de 30,25 Gbps.

De hecho, el Micron 9650 Pro es un prototipo. En la foto, se puede ver que está apresuradamente conectado a una tarjeta de expansión PCIe 6.0 y alojado en una voluminosa carcasa metálica, lejos del habitual factor de forma M.2.

El sitio web Tom’s Hardware en el stand de Astera Labs, donde ayudó a demostrar los conmutadores PCIe 6.0 de nueva generación y el software de negociación del ancho de banda. La conectividad rápida permite a las unidades y otros dispositivos comunicarse directamente entre sí, evitando la CPU y descargándola de trabajo.

En la actualidad, ningún procesador del mercado es compatible oficialmente con PCIe 6.0, y la certificación PCI-SIG para dispositivos de 6ª generación no se espera para finales de 2025. Este hecho deja al Micron 9650 Pro en la categoría de dispositivos técnicos de demostración que no estarán a disposición de los usuarios en un futuro próximo. El ecosistema, que incluye placas base, procesadores y certificados, definitivamente no aparecerá en un futuro próximo.

El dispositivo mostrado en Computex se encuentra actualmente en la fase EVT3 (Engineering Validation Test 3). Es decir, ya se han realizado dos rondas de configuración y pruebas, y ahora está en marcha la fase de ajuste del rendimiento y la compatibilidad. El dispositivo aún debe someterse a las Pruebas de Validación del Diseño (DVT) y a las Pruebas de Validación de la Producción (PVT) antes de que se haga realidad algo parecido a un lanzamiento comercial.

Esta presentación es la continuación de una demostración anterior realizada por Micron y Astera Labs en DesignCon. Allí, el hardware y el software de las empresas demostraron rendimiento real de PCIe 6.0 a 27 Gbps.