Los científicos han alargado la vida de los ratones en un 30% y ralentizado el envejecimiento — las personas son las próximas

Investigadores de El University College de Londres y el Instituto Max Planck de Biología del Envejecimiento probaron en ratones una combinación de dos fármacos contra el cáncer y prolongaron su esperanza de vida en un 35%.

Es una combinación de rapamicina y trametinib. Se observa que los ratones inyectados con estos fármacos mostraron significativamente un envejecimiento más saludable, з retraso en la formación de tumores, niveles más bajos de inflamación y signos de mejora de la función cerebral y cardiovascular.

«No esperamos el mismo aumento de la esperanza de vida humana que encontramos en los ratones. Pero esperamos que los fármacos que estamos estudiando ayuden a las personas a mantenerse sanas y enfermar menos en la vejez», — dijo el coautor del estudio, el genetista Linda Partridge.

Al inicio del estudio, los investigadores trataron de responder a la pregunta de si la combinación de dos medicamentos geroprotectores para proporcionar un efecto mayor que la suma de sus partes. La rapamicina se obtuvo originalmente a partir de bacterias del suelo de la Isla de Pascua. Se utilizó ampliamente en para prevenir el rechazo de órganos en pacientes tras un trasplante y prolongó sistemáticamente la vida en ratones, incluso cuando se administró en la vejez.

Trametinib fue aprobado para el tratamiento del melanoma. Aunque prolongaba la vida de las moscas de la fruta, aún se desconocían sus efectos en los mamíferos. Para averiguarlo, investigadores del Instituto Max Planck mantuvieron a cientos de ratones con una dieta que contenía Rapamicina, trametinib o una combinación de ambos.

Por sí misma La rapamicina aumentó la esperanza de vida media de los ratones en un 17-18%. El trametinib, por su parte, prolongó la esperanza de vida entre un 7 y un 16%. Una mezcla de estos fármacos aumentó la esperanza de vida de los ratones en un 26-35%. El efecto más pronunciado se observó en ratones hembra. Máximo esperanza de vida también aumentó: un 32% en las mujeres y un 26% en los hombres.

Como subrayan los investigadores, no se trata sólo de la esperanza de vida, sino también de mejorar la salud de los roedores. Los ratones tratados con ambos fármacos eran más activos en la vejez y engordaban menos, y mostraron un deterioro más lento de la función cardiaca Incluso redujeron la inflamación cerebral y las tasas de cáncer.

«Encontramos que la combinación de rapamicina y trametinib tiene un efecto aditivo tanto en la esperanza de vida como en el estado de salud. La combinación redujo significativamente los tumores y la inflamación en comparación con cualquiera de los dos fármacos por separado», — afirma el coautor principal del estudio Sebastian Grönke.

Ambos fármacos se dirigen a un sistema biológico conocido como red de señalización Ras/Insulina/TOR. Este mecanismo regula el crecimiento y el metabolismo. Interviene en el proceso de envejecimiento y es responsable de la aparición de enfermedades relacionadas con la edad. La rapamicina inhibe mTORC1, un complejo proteínico clave en esta red, mientras que el trametinib bloquea las proteínas MEK más abajo en la vía Ras.

Los investigadores señalan que es probable que el efecto de los fármacos provoque cambios en la expresión génica, algo que ninguno de los dos fármacos por sí solo es capaz de hacer. Los resultados del análisis de tejidos de ratones tratados con ambos fármacos mostraron que la combinación provocaba cambios inusuales en la actividad génica. Esto era especialmente cierto en el caso de los genes responsables de la inflamación y la función del sistema inmunitario.

La combinación de ambos fármacos bloqueó por completo los cambios relacionados con la edad en el cerebro de los ratones, que provocaban un aumento de la captación de glucosa y se asociaban al deterioro cognitivo. Los marcadores de inflamación crónica se redujeron significativamente en el cerebro, los riñones, el bazo y los músculos.

El tratamiento frenó la aparición de tumores. Mientras que casi el 70% de los ratones macho que no tomaron los fármacos empezaron a desarrollar tumores hepáticos en el segundo año de vida, el número de tumores fue significativamente menor en los ratones que tomaron ambos fármacos.

Al mismo tiempo La combinación no aumentó los efectos secundarios ya asociados a ninguno de los dos fármacos. Mientras que la rapamicina sola causó aumento de los niveles de azúcar en sangre. Trametinib no lo hizo, y la combinación no potenció este efecto. Estudios clínicos anteriores han demostrado, que la rapamicina puede tener efectos antienvejecimiento, mejorando la función inmunitaria en los ancianos.

