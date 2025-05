Maxsun ha mostrado una tarjeta gráfica transparente refrigerada por agua — y parece un objeto de arte

En Computex 2025, los fabricantes de hardware no sólo compiten en especificaciones, sino también en creatividad. Entre las nuevas placas base Maxsun, los visitantes observaron una novedad inesperada. No se trata de una placa más ni de una tarjeta de vídeo corriente. Se trata de un concepto de GPU refrigerada por agua que llamó inmediatamente la atención.

Parece que los ingenieros de Maxsun decidieron no refrenar su imaginación y mostraron un dispositivo bastante inusual. Se trata de una tarjeta gráfica compacta refrigerada por líquido con mangueras situadas en el lateral, empaquetada en un monobloque transparente. No parece un componente informático habitual que se oculta en una carcasa, sino un objeto de arte de diseño. Incluso se ha expuesto tanto horizontal como verticalmente — obviamente para resaltar su aspecto.

De momento no sabemos nada sobre las especificaciones — es solo un concepto, y no está claro si esta tarjeta llegará a estar a la venta. No obstante, el planteamiento en sí es intrigante. La idea parece más lógica para una tarjeta gráfica externa (eGPU) que para una interna clásica. En primer lugar, el factor de forma es compacto. En segundo lugar, sería una pena esconder semejante belleza dentro de la carcasa, donde nadie la vería.

Este concepto es otro ejemplo de cómo los fabricantes buscan nuevos enfoques de diseño y funcionalidad. Maxsun no promete un lanzamiento rápido del producto, y quizá se quede sólo en un proyecto de escaparate para exposiciones. Pero como indicio del futuro, — parece prometedor.

