Morrowind con esteroides: ya están disponibles 20 minutos de juego del mod Skywind — Al remaster de Oblivion le ha salido un serio competidor

El equipo de desarrollo de Skywind ha mostrado un nuevo gameplay de 20 minutos de un mod hecho por fans que traslada el mundo de Morrowind al motor de Skyrim.

La demo se centra en la misión rediseñada «Rescata a Jonesis Dalomax». El vídeo muestra lo mucho que ha avanzado el proyecto en los últimos dos años. Además del vídeo de jugabilidad, los desarrolladores informaron de los avances en diversas áreas.

Pero antes, señalemos que Skywind — es una conversión fan completa de TES 3: Morrowind (2002) impulsada por TES 5: Skyrim. El proyecto gratuito lleva muchos años en desarrollo y, aunque aún no hay fecha exacta de lanzamiento, el equipo no se detiene Vídeo de avance con gameplay apareció en 2022, y este es un nuevo vídeo completo.

Esta vez, se mostró a los jugadores:

Una búsqueda original de Morrowind completamente rediseñada.

Un nuevo sistema de hechizos, incluida la magia mística (hechizos Mark y Recall).

Efectos meteorológicos y visuales actualizados.

Batallas submarinas.

Nueva mecánica de salto.

Una interfaz que combina elementos de Morrowind y Skyrim.

Arte de los libros y trampas en las mazmorras.

El vídeo terminaba con una actualización del estado del proyecto y una lista de lo que los desarrolladores han hecho en los últimos años. Esto es lo que se sabe:

Arte 2D: los principales elementos gráficos están listos, ahora se están añadiendo detalles adicionales.

Redacción: el texto principal está terminado, se está trabajando en los añadidos atmosféricos.

Codificación: la mecánica de creación de hechizos y la interfaz de usuario están casi listas; la interfaz de creación de personajes está a punto de completarse.

Arte 3D: Casi todas las criaturas principales están modeladas, quedan tres conjuntos de fichas por terminar.

Animación: trabajan activamente en los movimientos de las criaturas.

Implantación de activos: la implantación gradual continúa junto con las tareas 3D.

Diseño interior: 60% completado, pendiente de finalización.

Diseño exterior: aún tenemos que trabajar en Krasnaya Gora, Pustki y la bahía de Zafirbel.

Navmesh: progreso constante.

Efectos visuales: mejorar los efectos meteorológicos, el 75% de los hechizos ya se han implementado.

Efectos de sonido: se está trabajando en los sonidos del mundo y las criaturas; los ruidos de las armaduras están listos.

Control de calidad: las pruebas están en curso.

Implantación de las misiones: implantación gradual.

Actuación de voz: aún quedan algunos papeles clave por cubrir, como Dagoth Ur, Vivek y Jagrum.

Masterización de voz: ritmo de trabajo récord, mejora de los procesos y la documentación.

Tratamiento de archivos de audio: progresos constantes en el etiquetado de grabaciones de voz.

Música: pronto se abrirán nuevas solicitudes, buscan compositores para temas de batalla.

El equipo de Skywind también busca voluntarios. Especialmente especialistas en modelado 3D de ropa, sonido y trabajo con el Creation Kit. También necesitan «manos» para el recorte de archivos, la localización y los mapas de navegación. Al mismo tiempo, Skywind debería contar con un doblaje completo, ya que Morrowind se limitaba a unas pocas líneas. Los jugadores podrán oír a los PNJ decir nombres como «Ashurnibibi» o «Addadshashanammu».

Skywind aún no tiene fecha de lanzamiento. Curiosamente, los modders no dejan escapar Morrowind, ya que recientemente el fan mod más antiguo recibe la mayor actualización en 22 años. Al mismo tiempo, Skyblivion — otro mod a gran escala que portó Oblivion al motor de Skyrim sigue programado para su lanzamiento en 2025. Y parece que a los modders no les ha disuadido el hecho de que Todd Howard fue el primero en lanzar un exitoso remaster de. Hagamos apuestas sobre si el troll de Bethesda lanzará otro remaster de un viejo clásico «dos días antes del lanzamiento de Skywind.

Fuente: PC Gamer / DSOGaming