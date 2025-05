Pakistán creará una reserva nacional de bitcoins

En abril, las autoridades paquistaníes ha nombrado al fundador de Binance, Changpeng CZ Zhao, asesor estratégico sobre criptomonedas. En mayo, el país anunció que crearía su propia reserva de bitcoins. Así lo anunció en la conferencia Bitcoin 2025 Bilal Bin Saqib, presidente del Consejo de Criptomonedas de Pakistán. Durante un discurso en Las Vegas, dijo que el gobierno ha seguido los pasos de EE.UU. en la creación de una reserva estratégica de bitcoin y ya está tomando medidas reguladoras a favor de la criptomoneda.

