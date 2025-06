Plan de «Magyar» para las Fuerzas de Sistemas no Tripulados de las Fuerzas Armadas de Ucrania

Recién nombrados comandante de las fuerzas no tripuladas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el mayor Robert «Magyar» Brovdi publicó en Facebook Un plan de 100 días para reformar estas tropas.

«Magyar» utilizó el epíteto «horror gusano» en relación con las SSF. Por un lado, esto puede indicar el estado insatisfactorio de las fuerzas no tripuladas (el comandante llama a las reformas demasiado tarde), y por otro lado, es el grado de su importancia en la guerra y su letalidad para el enemigo. El plan se basa en la aplicación de la experiencia colectiva de las unidades de vehículos aéreos no tripulados, y he aquí sus puntos:

Resultados transparentes

El top 10 de la actual clasificación de rendimiento de las unidades UAV incluirá «6-7 unidades SBS «Drone Lines» La iniciativa de las Fuerzas Armadas de Ucrania para escalar la experiencia de las unidades de fuerzas no tripuladas más eficaces..

Un sistema único

Todas las unidades de combate «Drone Lines» operarán en un sistema unificado de planificación, mando y control, con informes en línea y verificación automática de datos.

12 capas de influencia SBS

«…en la franja en profundidad táctica y operativa:

Lanzamiento inmediato paso a paso o refuerzo de TODAS las 12 capas de influencia en la franja encomendada en las unidades de la línea de drones del SBS (basándose en el ejemplo del uso del 414º Bn, incluyendo EW, EW, radar, cazas UAV enemigos, minería remota, uso escalonado de fuerzas anti-Shahid, equipos anti-drones, etc.). Puesta en marcha inmediata del reciclaje del personal militar, dotación competente de medios, tecnologías y sistemas de control».

Cambio del principio de suministro de munición

Suministro de munición en función de la necesidad y no de la disponibilidad. «La munición espera a los pilotos, y no al revés». Para ello, está previsto aumentar la producción nacional.

Un único almacén para los componentes críticos

El plan prevé la creación de un centro único de abastecimiento y el suministro de 50 componentes críticos a las unidades SSU: transporte, comunicaciones Starlink, sistemas móviles de guerra electrónica, baterías y componentes de personalización de drones, etc.

Logística NRC

Creación de un sistema logístico basado en sistemas robóticos terrestres.

Contratación de personal

Una campaña de reclutamiento unificada y un sistema de formación básica y profesional para el SBS.

Los pilotos vuelan, todos los demás — trabajan para apoyar el proceso

Auditoría y optimización del personal del SBS. Reentrenamiento y formación adicional de tripulaciones inexpertas o incapacitadas, reasignación por tipo de actividad y revisión de diversas categorías de personal ineficiente.

Calcular-plan-get-go

Análisis unificado de capacidades, uso de municiones y resultados en términos de modelos de drones/municiones para una planificación y mantenimiento precisos.

Centro para la innovación y el desarrollo

El centro de investigación existente y sus proyectos pasarán del nivel de las brigadas al de las SSF.

Uso estratégico de los UAV «Magyar» no firmó este artículo — «tema delicado». El comandante también enumeró los principios generales de funcionamiento de las unidades de las Fuerzas de Sistemas no Tripulados: Tolerancia cero con la corrupción o la especulación bélica

Intolerancia y control estricto del consumo de alcohol y drogas

Aplicación rigurosa de estrictos protocolos de seguridad

Fuerzas Armadas fuera de la política

Formación y educación permanentes

Posibilidad de comunicación directa entre cada soldado y el comandante de brigada

Informes diarios de todos los soldados sobre los resultados de la formación Robert Brovdi goza de un amplio reconocimiento por su vasta experiencia en escalar posiciones. Es uno de los pocos comandantes durante la fase activa de la invasión rusa de Ucrania que empezó desde abajo. Incluso antes de que comenzara la invasión, el 7 de febrero de 2022, este empresario agrícola se alistó en el Centro de Entrenamiento de Obolon y forma parte de las Fuerzas Armadas ucranianas desde el 24 de febrero.

La unidad que creó, «Pájaros de Magyar», como parte de la 59ª Brigada de Infantería Motorizada Separada, ha crecido hasta alcanzar el tamaño de la 414ª Brigada Separada de Sistemas No Tripulados en dos años. El propio «Magyar» Aves «pasó de ser soldado a comandante y comandante de una rama del ejército.