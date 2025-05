Propietarios de Tesla añaden tiradores caseros a sus puertas para evitar quedarse atrapados — ya se fabrican en serie

Los vehículos eléctricos modernos ofrecen muchas soluciones cómodas e innovadoras. Pero a veces estas nuevas soluciones crean problemas inesperados. Un ejemplo son las puertas eléctricas de Tesla. Parecen futuristas, pero pueden convertirse en una trampa en caso de emergencia. Por eso, cada vez más conductores de Tesla instalan sus propios cordones o cables en los tiradores de las puertas de emergencia.

No utilizar las manillas clásicas tiene sus ventajas: aerodinámica, menor peso y mayor eficiencia. Además, la electrónica puede abrir automáticamente la puerta tras un accidente o impedir que se abra si no es seguro. Pero todo esto sólo funciona si la electrónica no funciona mal y el coche no pierde potencia.

Como muchos otros coches eléctricos, Tesla está equipado con puertas totalmente eléctricas. Se abren con la ayuda de botones y motores, y la apertura de emergencia sólo es posible mediante mecanismos especiales ocultos. Por ejemplo, en el Model Y, el tirador de emergencia delantero está situado bajo una discreta tapa delante de los elevalunas eléctricos. El tirador de emergencia trasero está aún más escondido: detrás de una pequeña tapa bajo la alfombrilla del bolsillo de la puerta. Muchos conductores ni siquiera son conscientes de su existencia y ubicación. En caso de fallo eléctrico o accidente, estas puertas pueden simplemente no abrirse.

Por desgracia, conocido varios casos trágicos cuando los pasajeros no pudieron salir del Tesla durante el incendio o tras una colisión. Las personas fueron rescatadas sólo después de que los testigos o los rescatadores rompieran las ventanas.

Para mejorar su propia seguridad, algunos propietarios de Tesla han empezado a atar cordones, cuerdas o etiquetas de colores brillantes a las propias manetas de emergencia. Ese «tuning» ayuda a encontrar el mecanismo más rápidamente en un momento crítico. Con el tiempo, incluso hubo empresas que empezaron a vender kits ya preparados — por ejemplo, EV Dynamics ofrece un cable con velcro y cierres por solo 22 dólares. Los propietarios de coches eléctricos comparten sus útiles hallazgos en Reddit. Esto pone de manifiesto la preocupación generalizada por la accesibilidad de las salidas de emergencia de Tesla.

Otras marcas, como Audi, Ford o Fisker, tienen mecanismos de emergencia más sencillos. Basta con tirar de la manilla — con fuerza y la puerta se abrirá. Tesla recomienda utilizar una aplicación de smartphone para abrir la puerta manualmente si algo va mal. Un consejo brillante para situaciones críticas…

Aunque Tesla marca en gran medida (¿o marcaba antes?) tendencias en la industria del automóvil, a veces su afán por el minimalismo y la tecnología no tiene en cuenta las necesidades reales en situaciones de emergencia. Si conduces un coche eléctrico con puertas eléctricas — merece la pena averiguar de antemano dónde se encuentran los mecanismos de emergencia. Y si — tienes un Tesla, quizá sea el momento de buscar una solución casera adicional y plantearte fabricar tu propia «línea de vida». Aunque la seguridad no debería ser un extra opcional: el fabricante de automóviles debería haber pensado en ello.

Fuente: techspot