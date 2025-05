«Reescribe un capítulo al estilo de J. Brie»: el escritor publicó un libro con «promos olvidadas» para ChatGPT

La escritora utilizó el promotor ChatGPT — para su novela, pero olvidó eliminar las referencias al mismo.

Los lectores encontraron el «secreto» de la escritora Lena MacDonald en su historia de amor «Academia Dark Yar: Año 2». El error se detectó justo en medio de la escena entre la protagonista y el príncipe dragón. El consejo técnico dice: «Reescribí el pasaje para que estuviera más en consonancia con el estilo de J.K. Brie, que contiene más tensión, matices ásperos y un profundo subtexto emocional oculto bajo los elementos sobrenaturales».

Está claro que MacDonald quería imitar el estilo de otra escritora para despertar el interés de sus lectores. Pero olvidó eliminar un fragmento técnico del texto generado. Hoy en día, la versión antigua del libro ya no está disponible, pues se retiró rápidamente de las estanterías» Internet. 404 Media adquirió un ejemplar y confirmó que la referencia al estilo de J. Brie ya no figura en la nueva versión. Pero quedaron capturas de pantalla de este fragmento en reseñas en Amazon y en Goodreads.

Tras ser expuesto en Reddit algunos de los libros se retiraron de la venta o se actualizaron, y MacDonald también eliminó la mención del estilo en la versión Kindle. Al mismo tiempo, la escritora desapareció del espacio en línea: sin redes sociales, sitio web ni contactos. Es posible que haya cambiado de seudónimo, ya que Amazon indica que MacDonald puede estar publicando bajo el nombre de Sienna Patterson.

No se trata de un caso aislado. Por ejemplo, en enero, en la novela «Obsesión: Una novela con bratva y diferencia de edad» de K.S. Crown, los lectores encontraron el siguiente texto: «He aquí una versión mejorada de tu pasaje que acerca a Elena y añade un poco de humor sin dejar de ofrecer una descripción breve y atractiva de Gregory. Los cambios están en negrita para facilitar la referencia». Más tarde dijo que a veces utiliza la IA para hacer lluvias de ideas, pero en el caso de «Obsesión oscura,» supuestamente mezcló los archivos. Como resultado, «Obsesión» fue completamente retirado de la tienda Kindle.

Otro incidente ocurrió en febrero, cuando se descubrió que la novela «Apostate Souls» de Rania Faris tenía una promo: «Se puede precisar para una presentación más nítida y eficaz, manteniendo la intensidad y el tono sarcástico que se busca. Aquí tienes una versión mejorada de». Faris estadosque fue culpa del corrector, y que ella no utiliza AI — aunque no se libró del odio en las redes sociales. Sin embargo, no fue posible eliminar las referencias a «Almas apóstatas» porque el libro tenía tirada física.

También podemos mencionar la situación del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), en Estados Unidos. Allí se retractó de un artículo de gran repercusión publicado el año pasado acerca de ventajas de la inteligencia artificial en artículos científicos.

Y esos problemas se notan más a menudo, sobre todo con el telón de fondo de que la fantasía romántica es ahora salvajemente popular. Los autores publican varios libros al año para las bases de fans, la mayoría de las veces — por su cuenta. En tales circunstancias, muchos de ellos recurren a la ayuda de la IA — y, como podemos ver en los ejemplos, no siempre es lo suficientemente inteligente como para eliminar todos los rastros.

Fuente: 404 media