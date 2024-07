Se puede expedir un documento de registro militar con un código QR a través de «Acción». Cómo hacerlo?

El documento de inscripción militar del Registro de reclutas, personas obligadas a cumplir el servicio militar y reservistas puede obtenerse ahora en el portal «Diia». Esto elimina la necesidad de acudir a la institución pertinente y perder tiempo en colas.

Un documento electrónico recibido a través del portal «Diia» tiene la misma fuerza legal que un documento en papel. Puede utilizarse en todos los casos estipulados por los requisitos actuales: desde el empleo hasta el paso de controles.

El documento de registro militar electrónico tiene un código QR. Esto permite verificar la validez del documento y la información del registro «Oberig», por ejemplo, en relación con las reservas. Al mismo tiempo, se señala que el documento se generará solo si el Registro Estatal Unificado de Reclutas, Personas Sujetas al Servicio Militar y Reservistas contiene toda la información necesaria sobre la persona. Si no hay información en el registro, lo que no es tan raro, no será posible generar un documento de registro militar a través del portal «Diia».

Cómo obtener un documento de registro militar a través del portal «Diia»:

Iniciar sesión en el portal «Acción» utilizando un QES Seleccione servicio «Documento de registro militar» Haga clic en «Enviar solicitud» y fírmela con una firma electrónica.

Según el Ministerio de Transformación Digital, el documento electrónico de registro militar se generará y aparecerá en la cuenta del ciudadano en el portal «Diia» en 10 minutos.