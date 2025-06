Tesla actualiza los Model S y X — cambios minúsculos por +5000 dólares

Tesla es algo así como el chef de un restaurante de alta cocina: cada vez añade un pequeño detalle a sus platos, y luego actualiza la etiqueta del precio con una sonrisa. Esta vez, el «se ha añadido al menú» actualizado Model S y Model X. No son los modelos más populares de la gama de la empresa (juntos representan menos del 5% de las ventas anuales), pero sin embargo han recibido una nueva tanda de mejoras. Es cierto que los principales cambios son — «bajo el capó», pero el precio ha aumentado hasta en 5000 $. Una especie de actualización con sorpresa.

Aspecto: cambios para los observadores

Si estabas esperando una revolución visual, tranquilízate. La mayoría de los cambios solo los verán quienes estén acostumbrados a comparar píxeles. En los Model S y Model X actualizados, los diseñadores han cambiado los parachoques delanteros en las versiones Plaid — un poco más agresivos, un poco más modernos. Curiosamente, incluso 13 años después del inicio de la producción, la silueta del Model S sigue pareciendo fresca. El Model X, en cambio, se ha mantenido «rechoncho».

Ambos modelos recibieron nuevas llantas. En el caso del Model X —, se trata de llantas de 20 o 22 pulgadas, y las más grandes cuestan 5500 dólares. El Model S tampoco se queda atrás: Las llantas de 19 o 21 pulgadas te costarán un máximo de 4500 dólares. Y no hay que olvidar que incorpora una nueva cámara en el parachoques delantero y faros con funciones adaptativas. Según Tesla, los cambios realizados en el exterior del Model S Plaid también mejoran su estabilidad a alta velocidad.

La paleta de colores se ha ampliado con un nuevo tono llamado Frost Blue —, que cuesta otros 2500 €. Y si no te gusta el volante Yoke — de la firma, no te preocupes: el normal es ahora de serie. El Yoke solo está disponible en el Model X y cuesta mil dólares más. Aunque, ¿quizá no se trate de una mejora, sino más bien de lo contrario?

Mejoras «bajo el capó»

Las actualizaciones también han afectado a la parte mecánica de los vehículos eléctricos. Tesla no ha ido tan lejos como con los nuevos Model 3 e Y, pero ha retocado un poco la suspensión: nuevos casquillos y una configuración diferente — que promete una conducción más suave. El habitáculo es ahora incluso más silencioso, gracias a un nuevo sistema de cancelación activa del ruido.

El interior se ha mantenido prácticamente sin cambios, pero hay iluminación configurable en el salpicadero, las puertas y la consola central. Y un pequeño extra: al arrancar el coche, las luces realizan una animación única. Esto no lo verás en el Model 3 ni en el Y. Premium no es solo el cuero de los asientos, ¿verdad?

Precios

Como era de esperar, la novedad aumenta el precio. Ambos modelos subieron 5000 dólares. El Model X en versiones Long Range y Plaid ahora comienza en $89990 y $104990, respectivamente. El Model S — de 84990 y 99990 dólares.

Estos cambios no suponen una «actualización en toda regla». Más bien se trata de un «facelift» menor, pero suficiente para los fans de la marca. Y Tesla lo sabe muy bien. Los que querían más — mejor que esperen a algo verdaderamente nuevo. O de la competencia.

Fuente: carscoops