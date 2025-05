Tráiler «Hurry Up Tomorrow» — The Weeknd y estrella «Wednesday» en un thriller sobre romper la realidad

Hurry Up Tomorrow ha recibido su primer tráiler — un thriller psicológico surrealista protagonizado por The Weeknd.

La trama se centra en un músico (The Weeknd) que atraviesa una crisis y sufre insomnio. Todo cambia cuando conoce a una misteriosa desconocida durante una actuación, la heroína Jenny Ortega («Wednesday»). A partir de ese momento, su realidad comienza a desmoronarse y los acontecimientos se convierten en un viaje surrealista, en el que es difícil comprender qué es real y qué es sólo un sueño.

Visualmente, la película es muy rica: planos brillantes e inquietantes que parecen flotar en la mente del protagonista. Todo se muestra en constante tensión, y la atmósfera es algo entre una pesadilla y un vídeo musical.

The Weeknd, que interpreta el papel protagonista, describió la película como una experiencia muy personal. Admitió que la idea del proyecto surgió tras un momento grave de su vida — perder la voz durante una actuación hace tres años. Jenna Ortega, que se encuentra en la cima de su popularidad tras sus papeles en «Wednesday» y «Beatlejuice Beatlejuice», dijo que estaba muy interesada en trabajar con él.

Además de ella, Barry Keoghan — un actor con un estilo de interpretación muy expresivo, también protagonizó la película, es conocido por «Saltburn» y la miniserie «Chernobil». Su participación añade aún más tensión e imprevisibilidad, y sus personajes anteriores han sido ambiguos.

El proyecto está protagonizado por Abel Tesfaye (The Weeknd), Jenna Ortega y Barry Keoghan (que, además de «Saltburn», también actuó en «Batman» y «The Killing of a Sacred Deer»). La película está dirigida por Trey Edward Schultz («The Waves», «It Comes at Night») y se basa en el sexto álbum de estudio homónimo de The Weeknd.

La película se estrenará en los cines ucranianos Hurry Up Tomorrow el 29 de mayo de 2025.