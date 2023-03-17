В Steam почався Весняний розпродаж. Зі знижкою продають навіть ігрову консоль Steam Deck

Сервіс Steam запустив черговий розпродаж, і цього разу деякі речі відбуваються вперше. Зазначається, що вперше Steam проводить сезонний розпродаж навесні. Крім того, вперше пропонуються знижки не лише на ігри, а й на ігрові консолі Steam Deck.

Весняний розпродаж у Steam триватиме до 23 березня. Протягом тижня користувачі зможуть купувати ігри в різних жанрах з великими знижками, які в деяких випадках можуть сягати 90% (STAR WARS Jedi: Fallen Order). Ознайомитися з повним переліком ігор зі знижками можна на спеціальній сторінці.

Добірка найпопулярніших ігор (лідери продажу) зі знижками з Весняного розпродажу в Steam:

Також зазначається, що на честь першої річниці виходу Steam Deck компанія Valve пропонує знижку на ігрові консолі в розмірі 10%. Знижки діятимуть до кінця Весняного розпродажу та розповсюджуються на всі три моделі у тих регіонах, куди здійснюється постачання Steam Deck.