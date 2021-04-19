ЄБРР надасть «Датагруп» 65 мільйонів доларів кредиту на купівлю провайдера Volia та прискорення розвитку бізнесу





«Датагруп» підписала угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) про надання 65 мільйонів доларів кредиту у гривневому еквіваленті на фінансування нещодавньої угоди з Volia.

Як повідомляють у «Датагруп», кредитні кошти насамперед будуть використані для придбання компанії «Воля», що, за словами компанії, дозволить створити більш потужного і конкурентоспроможного телекомунікаційного оператора з кращою якістю послуг та ширшим їхнім набором. Це найбільший кредит ЄБРР в українському секторі телекомунікацій, медіа та технологій, наголошують у «Датагруп».

Нагадаємо, «Датагруп», мажоритарним власником якої є фонд під управлінням компанії «Horizon Capital», повідомила про покупку Volia наприкінці минулого року.

Поки ніяких подробиць щодо подальших спільних планів «Датагруп» та «Воля» не повідомляється, не рахуючи абстракті ствердження щодо вигод, які отримають споживачі від консолідації в телекомунікаційному секторі.