«‎4000 мА·ч за 69 минут»: Представлена технология сверхбыстрой беспроводной зарядки Xiaomi Mi Charge Turbo мощностью 30 Вт

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Быстрая зарядка — один из основных параметров, на которые смотрят покупатели при выборе нового смартфона. Небезызвестная компания Xiaomi в этом вопросе долгое время полагалась исключительно на фирменные технологии Qualcomm, реализованные в однокристальных платформах Snapdragon, и только недавно начала наверстывать упущенное. В марте Xiaomi анонсировала технологию быстрой проводной зарядки Super Charge Turbo рекордной мощностью 100 Вт (45-50 Вт — нынешний максимум среди серийных технологий), которая позволяет заряжать смартфон с аккумулятором емкостью 4000 мА•ч до 100% за 17 минут. А сегодня на специальном мероприятии в Китае в дополнение к 100-ваттной проводной зарядке Xiaomi анонсировала еще и сверхбыструю беспроводную технологию быстрой зарядки под названием Xiaomi Mi Charge Turbo для смартфонов и других мобильных устройств.

Технология Xiaomi Mi Charge Turbo позволяет передавать по воздуху до 30 Вт мощности, что вдвое превосходит возможности доступных сегодня технологий быстрой зарядки различных производителей. Она позволяет полностью зарядить аккумуляторную батарею смартфона емкостью 4000 мА·ч всего за 69 минут, а от 0 до 50% — за 25 минут.

На презентации Xiaomi для демонстрации превосходства собственного решения сравнили Xiaomi Mi Charge Turbo с фирменной технологией беспроводной зарядки смартфонов iPhone:

Что интересно, сверхбыстрая беспроводная зарядка Xiaomi Mi Charge Turbo будет работать и в обратном направлении при зарядке от смартфона совместимых мобильных устройств и аксессуаров. Например, iPhone XS можно зарядить до 20% за 30 минут.

К слову, на презентации было объявлено, что в лабораторных условиях инженеры Xiaomi взяли рубеж 100 Вт при использовании быстрой проводной зарядки.

#Xiaomi

Xiaomi wired charging technology has exceeded 100W 🚀 Image #2 — @Xiaomi's current wireless charging technology history. pic.twitter.com/5A6PQGSaUz — Xiaomishka (@xiaomishka) September 9, 2019

Ранее выдвигались предположения, что 100-ваттная Super Charge Turbo может дебютировать в грядущем флагмане Xiаomi Mi Mix 4, чей анонс ожидается в следующем месяце. Но последние данные указывали, что в серийном смартфоне Xiaomi 100-ваттная зарядка станет доступна не раньше 2021 года.

Что касается 30-ваттной беспроводной зарядки Xiaomi Mi Charge Turbo, первым смартфоном с поддержкой этой технологии станет Xiaomi Mi 9 Pro 5G, более мощная версия актуальной флагмана.

Останавливаться на достигнутом в Xiaomi не собираются и уже работают над увеличением мощности Xiaomi Mi Charge Turbo до 40 Вт!

Источник: xiaomishka