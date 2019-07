«‎Эта история — абсурд»: Тим Кук отреагировал на статью The Wall Street Journal о настоящей причине ухода Джони Айва из Apple

Вчера издание The Wall Street Journal опубликовало лонгрид, проливающий свет на закулисные подробности ухода Джони Айва из Apple, тезисно мы освещали эту статью в нашей вчерашней заметке. В статье WSJ говорилось, что Джони Айв ушел из-за Тима Кука, которого в отличие от покойного основателя Apple Стива Джобса мало заботили вопросы, касающиеся дизайна будущих продуктов Apple; якобы это слишком сильно угнетало дизайнера. Реакция Тима Кука на статью WSJ не заставила себя долго ждать, глава Apple лично ответил журналисту NBC News Дилану Байерсу по электронной почте.

Exclusive: In scathing email, Apple CEO Tim Cook tells me the @WSJ report about Jony Ive’s departure — and his frustration with Cook’s alleged lack of interest in design — is “absurd.” Says reporting and conclusions "don’t match with reality.”

Full story coming soon @NBCNews … pic.twitter.com/QX9L4MvjFs

— Dylan Byers (@DylanByers) July 1, 2019