«‎Эта история — абсурд»: Тим Кук отреагировал на статью The Wall Street Journal о настоящей причине ухода Джони Айва из Apple





Вчера издание The Wall Street Journal опубликовало лонгрид, проливающий свет на закулисные подробности ухода Джони Айва из Apple, тезисно мы освещали эту статью в нашей вчерашней заметке. В статье WSJ говорилось, что Джони Айв ушел из-за Тима Кука, которого в отличие от покойного основателя Apple Стива Джобса мало заботили вопросы, касающиеся дизайна будущих продуктов Apple; якобы это слишком сильно угнетало дизайнера. Реакция Тима Кука на статью WSJ не заставила себя долго ждать, глава Apple лично ответил журналисту NBC News Дилану Байерсу по электронной почте.

Exclusive: In scathing email, Apple CEO Tim Cook tells me the @WSJ report about Jony Ive’s departure — and his frustration with Cook’s alleged lack of interest in design — is “absurd.” Says reporting and conclusions "don’t match with reality.” Full story coming soon @NBCNews … pic.twitter.com/QX9L4MvjFs — Dylan Byers (@DylanByers) July 1, 2019

В сообщении Тим Кук заявил, что эта история — абсурд, а сделанные автором статьи выводы не соответствуют действительности. Глава Apple не назвал конкретные вещи, с которыми он не согласен, заявив, что автор не имеет представления о том, как устроена Apple или как работает ее внутренняя команда разработчиков. По словам Тима Кука, материал «искажает отношения, решения и события до такой степени, что мы просто не узнаем компанию, о которой идет речь».

Тим Кук заявил, что команда дизайнеров Apple состоит из феноменально талантливых людей, процитировав слова из прощального заявления Джони Айва, что сейчас она сильнее и талантливее, чем когда-либо в своей истории.

Остается добавить, что сам Айв ожидаемо отказался комментировать статью WSJ. Как отмечает Engadget, большинство подобных писем, написанных Тимом Куком, являются внутренними и адресованы сотрудникам компании. Это же напоминает ситуацию 2012 года, когда глава Apple лично написал письмо блоггеру, в котором выступил в защиту назначения Джона Брауэтта на должность старшего вице-президента по розничной торговле Apple. В том же году Брауэтт вместе со Скоттом Форсталлом покинули Apple.

Источник: Engadget