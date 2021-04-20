«‎Это было неверным решением»‎. Sony передумала отключать PS Store на PS3 и PS Vita





После шквала критики со стороны журналистов, разработчиков и игроков Sony изменила свое решение касательно цифровых магазинов на PS3 и PS Vita — компания отказалась от их закрытия. PS Store будет оставаться доступным на PS3 и PS Vita в «обозримом будущем», тогда как на PSP его отключат 2 июля 2021 года, как и было запланировано изначально.

Sony объявила о закрытии цифровых магазинов на PS3, PS Vita и PSP в конце марта: последним днем работы цифрового магазина PlayStation 3 и PSP должно было стать 2 июля 2021 года, а PS Vita — 27 августа 2021 года. Этому решению предшествовало отключение веб-версии старого PS Store, где можно было покупать игры и DLC для PS3, PSP и Vita.

В заявлении 19 апреля глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан признал, что решение отключить PS Store на PS3 и PS Vita было «неверным», поэтому компания и дальше будет поддерживать PS Store на PS3 и PS Vita. Это изменение стало ответом на волну критики от прессы, разработчиков и самих игроков.

Как долго еще владельцы PS Vita и PS3 смогут покупать игры в «цифре», не уточняется.