«‎Крупнейшее изменение Office за десятилетия». Microsoft добавила первые Fluid-компоненты в Teams, OneNote, Outlook и Whiteboard





Microsoft начала воплощать в реальность концепцию веб-платформы Fluid Office с переосмыслением офисного пакета в более мощный инструментарий с акцентом на совместную работу — первые интерактивные блоки появились в Teams, OneNote, Outlook и Whiteboard.

Microsoft представила Fluid Framework на конференции разработчиков Build 2020. Основная идея сводится к возможности создания отдельных мини-приложений под конкретные задачи с их последующей интеграцией в разные типы документов и сохранением полных возможностей редактирования. Fluid-компоненты представляют собой отдельные блоки, которые помогают выполнять различные задачи, не выходя из чата, электронных писем, собраний и т.д. То есть, не нужно запускать то или другое приложения для работы с файлом, а можно работать с ним в единой рабочей среде.

Новые компоненты Fluid в собраниях Teams упрощают создание повестки дня, заметок и назначение задач в рамках звонка в Teams, а также обеспечивают доступ к важному контенту в любое время.

Повестка дня, заметки и задачи из собраний будут автоматически помещаться в новую вкладку/раздел “Заметки о собраниях” OneNote. Компоненты Fluid также можно использовать и в Outlook — в электронной почте или в календаре, что упрощает управление повесткой дня, заметками и задачами в разных приложениях. Наглядное представление о работе функции дают анимации вверху и внизу.

А вот так компоненты Fluid перемещаются через множество приложений Office.

Microsoft также переработала онлайн-доску для совместной работы Whiteboard в холст для размещения Fluid-компонентов: разработчики добавили новые курсоры, что позволит видеть внесенными коллегами правки в режиме реального времени. Есть даже новая виртуальная лазерная указка для привлечения внимания и наклейки с реакцией для более оживленной и продуктивной работы. Fluid-блоки с таблицами и списками задач можно добавлять прямо на доску, и теперь все приложения будут выглядеть и работать одинаково на всех устройствах и платформах. С помощью интерактивной доски можно использовать приложение как информационную панель, чтобы наблюдать за редактирование компонентов Fluid в режиме реального времени.

Это только начало внедрения Fluid и пока функциональность ограничена облачным Microsoft 365. Когда Microsoft завершит интеграцию Fluid, это навсегда изменит способ создания документов, общий доступ к ним и, в конечном итоге, выполнение работы.

Отдельно Microsoft рассказала об обновлении Teams и Microsoft Teams Rooms.

Новшества Teams и Microsoft Teams Rooms

Front row — новая схема организации собраний в Microsoft Teams Rooms в виде иммерсивной планировки комнаты — делает взаимодействие более естественным и дает участникам, находящимся в комнате, ощущение связи с людьми, подключившимися удаленно. Виртуальное собрание теперь окружено полезной информацией о встрече, такой как повестка дня, задачи и заметки, а также всем участникам будет хорошо виден чат. Видеогалерея расположится в нижней части экрана.