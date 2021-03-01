«‎Не підвищення, а дуже легка індексація» — Криклій про здорожчання квитків Укрзалізниці (по 2% у місяць до кінця року)





У березні-квітні Укрзалізниця підвищить вартість квитків на пасажирські перевезення — вони здорожчають на 2%.

Нагадаємо, національний перевізник анонсував підвищення цін два місяці тому — за планом, тарифи будуть зростати поступово, додаючи в ціні по 2% щомісяця з 1 березня. Тобто, до кінця року квитки Укрзалізниці подорожчають на 20%. В етері програми «‎Здорова політика» міністр інфраструктури Владислав Криклій підтвердив наміри провести заплановану «‎індексацію» та прокоментував це наступним чином:

«Чи будуть підвищені ціни на квитки на пасажирські залізничні перевезення — я б не назвав це підвищенням, це у нас буде дуже така легка індексація, починаючи з березня-квітня, по 2% у місяць до кінця року, це передбачено фінансовим планом Укрзалізниці, але водночас є можливість, якщо ви купуєте квиток наперед — до 40% отримувати знижки». Владислав Криклій, міністр інфраструктури України

Тобто, Владислав Криклій вчергове порадив пасажирам Укрзалізниці купувати квитки завчасно, щоб мати можливість зекономити до 40% — мова йде про спеціальну програму лояльності зі знижками при ранньому бронюванні, яка запрацювала у 2020 році.