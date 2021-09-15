«‎Нехай розпочнеться МАГІЯ». Трансляція презентації нових продуктів Xiaomi [початок о 15:00]





За пів години (о 15:00 за київським часом) розпочнеться глобальна презентація нових продуктів Xiaomi. Вона буде проходити в режимі онлайн. Трансляція буде доступна українською мовою (закадровий переклад), а усі охочі можуть стежити за анонсами в реальному часі (вікно трансляції на YouTube нижче).

Центральне місце в сьогоднішній презентації Xiaomi відведено флагманській серії смартфонів Xiaomi 11T, які, з-поміж інших, будуть відрізнятись розширеною підтримкою — три великих оновлення Android і чотири роки оновлень безпеки. Також сьогодні очікується глобальна прем’єра планшетів Mi Pad 5, які минулого місяця вийшли в Китаї.