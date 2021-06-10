«‎Перемога цифровізації над бюрократією». Мінцифра, МОЗ та Мінсоцполітики анонсували запуск електронних лікарняних





10 червня відбувся спільний брифінг Мінцифри, МОЗ та Мінсоцполітики, де анонсували запуск багатостраждальних е-лікарняних, які уряд обіцяв ще у 2020 році. Автоматизована система повноцінно запрацювала з 4 червня, проте до 31 серпня буде діяти перехідний період, щоб усі медичні заклади адаптувалися до змін. З 1 вересня цього року всі медзаклади мають формувати медичні висновки про тимчасову непрацездатність в електронному вигляді.

У Мінцифрі цю (безумовно важливу для простих українців) подію без зайвої скромності називають «‎перемогою цифровізації над бюрократією», проте, справедливості заради, варто згадати, що терміни запуску послуги неодноразово зривались, а останні місяці в лікарнях по всій Україні гостро відчувалась нестача паперових бланків.

Як розвивалися події навколо запуску е-лікарняних

Процес створення Єдиного електронного реєстру листків непрацездатності розпочато ще у 2009 році, тоді як перехід на електронні лікарняні Кабмін остаточно схвалив у 2018 році, відзначивши, що впровадження системи не тільки дозволить державі економити до 4 млрд грн на рік, але й прискорить отримання страхових виплат завдяки автоматизованому обміну даними.

У липні 2020 року МОЗ розпочав бета-тестування системи електронних лікарняних на базі вже робочого програмного забезпечення Пенсійного фонду, хоча спочатку запуск планували на 1 квітня. Тоді нам обіцяли повноцінний запуск реєстру і системи електронних лікарняних на базі платформи ПФУ до кінця літа, а у 2021 році планувалася інтеграція з системою eHealth (до того моменту планувалося завершити створення електронної бази пацієнтів).

Наприкінці 2020-го міністр цифрової трансформації Михайло Федоров стверджував, що е-лікарні запрацюють з 2021 року, але фактично систему ввели в експлуатацію тільки зараз.

Як влаштована система е-лікарняних

Пацієнт приходить до лікаря на огляд.

Лікар створює електронний медичний висновок про тимчасову непрацездатність у Реєстрі та підписує його КЕПом.

Пацієнт отримує про це повідомлення від системи E-health. Звідти за кілька секунд лікарняний потрапляє до Реєстру Пенсійного фонду, де формується електронний листок непрацездатності — це саме той документ, за яким вам нараховують виплати.

Пацієнт також отримує відповідне сповіщення на телефон від ПФУ.

Тобто, цілком очевидно, що телефон є обов’язковим для отримання послуги е-лікарняних. Тобто, з 1 вересня альтернативи не буде.

За даними Мінцифри, щороку лікарняні отримують 5,5 млн українців, а виплати за листками непрацездатності становлять понад 18 мільярдів гривень.