«‎Месяц или около того»‎: Маск анонсировал презентацию обновленного Cybertruck

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21 октября на отчете для инвесторов глава Tesla Илон Маск упомянул, что с момента первой презентации бронепикапа Cybertruck в ноябре 2019 года компания внесла множество улучшений в конструкцию. 2 ноября во время очередной сессии Q&A с пользователями Twitter Маск сообщил, что презентация улучшенной версии Cybertruck состоится через «месяц или около того».

Sure, maybe in a month or so — Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2020

Илон Маск не стал вдаваться в подробности, ограничившись тем, что команда под руководством главного дизайнера Франца фон Хольцхаузена внесла множество мелких, но в то же время весьма существенных улучшений в первоначальный дизайн Cybertruck.

New design is better with many minor tweaks. Even the small details matter. — Elon Musk (@elonmusk) November 2, 2020

Ранее Маск говорил о намерении обновить адаптивную пневматическую подвеску Cybertruck, а также сделать серийный пикап немного компактнее. Однако от идеи немного уменьшить Cybertruck, чтобы машина помещалась в стандартный гараж, в итоге, как известно, отказались. Напомним, представленный год назад прототип Cybertruck имеет размеры 5,9х2,03х1,9 м, угол переднего свеса до 35 градусов, угол заднего свеса 28 градусов и дорожный просвет около 0,4 м.

Также генеральный директор озвучивал планы сделать дизайн боковых окон «более симметричным» и «снизить высоту подоконника».

Не так давно дизайнер Пабло Кубарле создал рендер, демонстрирующий предполагаемый обновленный дизайн Cybertruck.

Всего планируется три версии Tesla Cybertruck, отличающиеся количеством моторов — одним, двумя и тремя (базовая — заднеприводная, средняя и топовая — полноприводные), и дальностью хода на одной зарядке — 250 миль (400 километров), 300 миль (480 километров) и 500 миль (800 километров) соответственно. Первыми выйдут более дорогие версии с двумя ($49,900) и тремя моторами ($69,900), а «народный» Cybertruck ($39,900) выйдет позже.

Первые поставки бронепикапов Cybertruck планируются на конец 2021 года, но массовые продажи стартуют только в 2022 году. В феврале этого года Маск заявил, что Tesla обеспечена заказами на Cybertruck на три-четыре года вперед, а аналитики летом сообщали, что объем предзаказов на Cybertruck превысил 650 тыс. штук.

Ранее Илон Маск также допускал возможность выпуска уменьшенной версии Tesla Cybertruck для Европы и превращения Tesla Cybertruck в амфибию.