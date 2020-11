«‎Месяц или около того»‎: Маск анонсировал презентацию обновленного Cybertruck

21 октября на отчете для инвесторов глава Tesla Илон Маск упомянул, что с момента первой презентации бронепикапа Cybertruck в ноябре 2019 года компания внесла множество улучшений в конструкцию. 2 ноября во время очередной сессии Q&A с пользователями Twitter Маск сообщил, что презентация улучшенной версии Cybertruck состоится через «месяц или около того».

Sure, maybe in a month or so

Илон Маск не стал вдаваться в подробности, ограничившись тем, что команда под руководством главного дизайнера Франца фон Хольцхаузена внесла множество мелких, но в то же время весьма существенных улучшений в первоначальный дизайн Cybertruck.

New design is better with many minor tweaks. Even the small details matter.

— Elon Musk (@elonmusk) November 2, 2020