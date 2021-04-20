«‎Серцебиття Землі»‎. Google до Дня Землі опублікувала нові художні візуалізації впливу змін клімату та діяльності людини





До Дня Землі компанія Google представила нову колекцію кліматичних експериментів в рамках ініціативи Heartbeat of the Earth («‎Серцебиття Землі»).

Ця ініціатива була запущена рік тому рамковою конвенцією ООН про зміну клімату (UNFCCC) у співпраці з Google Arts & Culture — чотири інтерактивні та освітні експерименти від художників, що вивчають наукові кліматичні дані з метою наочної демонстрації впливу змін клімату та діяльність людини на нашу планету. Нова колекція була створена художниками — Джорджією Лупі, Фелісіті Гаммонд, Крістіною Тарквіні та Сей Мін.

Plastic Air — Що відбувається з пластиком, коли ми утилізуємо його?

Інформаційний дизайнер Джорджія Лупі (Pentagram) та її команда візуалізують мікрочастинки, які утворюються при розпаді пластику, та пропонують лінзу, через яку можна «бачити» та досліджувати пластикові частинки, які постійно присутні в атмосфері навколо.

Medusae: Чого нас можуть навчити медузи про кліматичні зміни?

Художник цифрових візуальних мистецтв Крістіна Тарквіні використовує візуалізацію точкових хмар, щоб перенести вас у Середземне море. Його проєкт показує, чому медузи процвітають; а їхнє збільшення популяції може розповісти про зміни в кліматі.

Impact Filter: Які види живих організмів зникнуть по мірі підняття рівня моря?

Художниця Сей Мін створила інерційний фільтр. Онлайн-інструмент дозволяє дослідити та дізнатись, що ми можемо втратити через підвищення температури. Авторка навчила модель машинного навчання на тисячах зображень Пошуку Google, групуючи їх за типами видів тварин. Підвищуючи температуру, можна виявити, що відбувається з 62 різними видами тварин — і виявити нові види антропоцену або сміття, яке ми залишаємо.

The Lagoon — вигадане прибережне місто

У 8-хвилинному відеоколажі художниця Фелісіті Гаммонд зображує уявне прибережне місто, яке повільно занурюється у воду протягом 80 років. Ландшафт, створений із приблизно 50 фотографій місць у всьому світі, яким найбільше загрожує затоплення через кліматичні зміни, стирається водою аж до повного занурення.

Проєкти будуть демонструватися на заходах ООН зі зміни клімату протягом року та додадуть нового виміру досвіду конференції. Детальніше про них можна дізнатись на сайті Heartbeat of the Earth або в безкоштовному додатку Google Arts & Culture для iOS та Android.

Минулого тижня Google серйозно оновила сервіс Timelapse — і тепер там можна в 3D побачити, як змінилася наша планета за останні 37 років.