«‎Snapdragon, защита IP52 и Hi-Res аудио». Xiaomi тизерит Redmi Note 10 — мировая премьера линейки состоится 4 марта

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Индийское подразделение Xiaomi запустило промокампанию «‎народных» смартфонов Redmi Note 10 — в нескольких тизерах производитель прорекламировал некоторые основные особенности грядущей серии, являющейся обновлением популярной линейки Redmi Note 9.

Смартфоны Redmi Note 10 получат новый дизайн. Также они должны быть тоньше и легче предшественников. Среди других особенностей серии Redmi Note 10 упоминается дисплей с отверстием под фронтальную камеру, SoC Snapdragon (предположительно, Snapdragon 750G), защита от пыли и брызг IP52, закаленное стекло Gorilla Glass, сканер отпечатков пальцев на боковой грани, поддержка Hi-Res Audio, новый вибромотор и поддержка скоростной зарядки.

Ожидается, что топовая модель серии Redmi Note 10 получит ЖК-экран 120 Гц и камеру на 108 Мп, став самым доступным смартфоном на рынке с сочетанием этих характеристик.

Анонс Redmi Note 10 состоится 4 марта. С большой вероятностью, серия Redmi Note 10 для международного рынка будет построена на базе линейки Redmi Note 9, вышедшей в Китае в конце 2020 года.

На недавней презентации глобальной версии флагмана Mi 11 компания Xiaomi заявила, что общие продажи серии Redmi Note за семь лет превысили рубеж в 200 миллионов.