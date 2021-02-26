«‎Вже з наступного тижня». ‎Мінцифра розповіла, коли та як українці зможуть записатися до листа очікування на вакцинацію від COVID-19 через Дію





Мінцифра розробила технічну частину надання послуги запису в чергу на вакцинацію від COVID-19 через застосунок та портал Дія та проводить внутрішнє альфа-тестування інструменту, розповів Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі Громадського радіо.

Як повідомляється на сайті Мінцифри, кожен охочий матиме змогу з наступного тижня записатися до списку очікування на вакцинацію від COVID-19. Зробити це можна буде в застосунку чи на порталі Дія. Також можна записатися через національний контакт-центр МОЗ: 0 800 60 20 19.

«‎Ми спільно з МОЗ запускаємо послугу запису до листа очікування вакцинації в Дії, яка запрацює вже наступного тижня. Мінцифра дбає про особисту безпеку кожного українця. Ми робимо усе для мінімізації контакту між людьми, щоб українці не стояли у чергах, не збирали зайві папірці для отримання державних послуг. Особливо, якщо це стосується такого важливого питання, як вакцинація». Михайло Федоров, Міністр цифрової трансформації України

Українцям, які будуть в електронній черзі, запропонують записатись до пункту щеплення, обравши конкретну дату та час візиту. Відповідно до етапу, який визначено Дорожньою картою з вакцинації. Окрім послуги, у Дії також будуть доступні відповіді на поширені запитання українців.