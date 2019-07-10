«‎Закрывается и не сохраняет снимки». Некоторые пользователи Samsung Galaxy S9 и Note9 жалуются на сбои в работе ночного режима приложения камеры





Недавно Samsung выпустила очередное обновление прошивки, которое добавило специальный ночной режим съемки в приложении камеры флагманских смартфонов Galaxy S9 и Note9. Однако, как это нередко бывает, с ним есть определенные проблемы. По крайней мере, у некоторых пользователей, которые вскоре после обновления принялись жаловаться на форумах вроде XDA-Developers, что после активации ночного режима приложение камеры не сохраняет снимки и часто испытывает сбои, ведущие к принудительному прекращению работы. Как сообщается, камера попросту выдает предупреждение о сбое в работе и закрывается.

Пока сложно понять, насколько распространенной является проблема. К тому же, характер ее проявления разнится в зависимости от конкретного случая. Некоторые пишут, что приложение камеры не может снимать в ночном режиме более 90% времени, тогда как у других сбои наблюдаются гораздо реже.

В качестве временного решения можно в настройках приложения камеры установить соотношение сторон 16:9 вместо стандартного 4:3, но в таком случае разрешение снижается с 12 до 9,1 Мп.

Пока неясно, в чем конкретно кроется ошибка, но, судя по сообщениям, сбои провоцируют дрожания рук и съемка в ночном режиме движущихся объектов. Понятно, что ни один ночной режим не сможет выдать сколько-нибудь приемлемый результат в таких условиях — снимки попросту будут выходить размытые. Но это явно лучше, чем нестабильная работы и потеря данных. Будем надеяться, что Samsung максимально быстро отреагирует на эти сообщения и оперативно выпустит обновление с исправлениями.

Источник: GSM Arena и XDA-Developers