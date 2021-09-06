



Кіберполіція Києва спільно зі співробітниками столичного главку під процесуальним керівництвом Голосіївської окружної прокуратури Києва викрила мережу онлайн-магазинів, де продавали фальсифіковану техніку відомих світових брендів, зокрема Apple.

За даними поліції, схему організували троє жителів столиці віком 26-27 років. Вони створили близько 10 онлайн-магазинів. На вебсайтах розміщували оголошення про продаж продукції відомих брендів, видаючи її за оригінальну. Для купівлі пропонували мобільні телефони, навушники, планшети, зарядні пристрої, фени та іншу продукцію.

Правоохоронці не уточнюють назви цих магазинів та перелік товарів, але на прикріплених до пресрелізу фото та відео можна побачити підроблені навушники AirPods Pro (ось тут ми розповідали про киянина, який купив таку підробку на OLX), а також велику кількість упаковочної продукції та аксесуарів.

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Підроблену продукцію та коробки до неї зловмисники замовляли з Китаю. За допомогою спеціального обладнання виготовляли копії наліпок з ідентифікаційними номерами оригінальної продукції. При перевірці через вебресурси виробників показувалась наявність даних серійних номерів у базах компаній. Далі реалізовували продукцію як оригінальну.

За попередніми даними, від дій зловмисників постраждало понад 200 громадян. Встановлюється сума збитків, завдана потерпілим.

Правоохоронці провели обшуки за місцем мешкання фігурантів, а також в офісному та складському приміщеннях. За результатами вилучили запаковані поштові посилки, ноутбуки, планшети, принтер для чеків, більше ніж сто мобільних телефонів і двох тисяч коробок до них, півтисячі навушників, кабелі для зарядок, корпуси для мобільних телефонів, фени, банківські картки, машинки для друку ІМЕІ, станок для виготовлення гравіювання надпису на продукції та понад 2 мільйони гривень.

Також правоохоронці відкрили кримінальну справу за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. У разі доведення вини фігурантам може загрожувати до восьми років ув’язнення. Наразі тривають слідчі дії та вирішується питання щодо оголошення фігурантам про підозру.