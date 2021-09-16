



15 вересня Кабінет міністрів затвердив і відправив до Верховної Ради проєкт державного бюджету України на 2022 рік, у якому одним з пріоритетів, як зазначив Денис Шмигаль, стала діджиталізація — на неї заклали 11,1 мільярда гривень, звернув увагу dev.ua.

5 млрд грн передбачено на розвиток цифрових інновацій та технологій.

3,6 млрд грн — заплановані витрати на впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій у системі державного управління.

718 млн грн — на реалізацію Національної програми інформатизації, розвиток адміністративних послуг та їх цифровізацію (е-Ветеран, е-Нотаріат, е-Аудитор, е-Податки, е-Будівництво тощо).

600 млн грн — на розвиток пріоритетних проєктів у галузі ІТ та навчання цифровій грамотності.

500 млн грн — на розвиток мереж доступу до Інтернету в сільській місцевості.

400 млн грн — на інформаційно-технологічне забезпечення проведення Всеукраїнського перепису населення.

318 млн грн — на розширення функціональних спроможностей єдиного державного вебпорталу електронних послуг «Портал Дія».

231 млн грн — місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг.

Мінцифра отримає майже 3 млрд грн фінансування

Фінансування Міністерства цифрової трансформації у 2022 році буде збільшено на 66,5% — 2,98 млрд грн проти 1,8 млн грн на 2021 рік. На апарат Мінцифри планують витратити 1,531 млрд грн, з них 213,3 млн грн — керівництво та управління сферою цифрової трансформації. Ще 317,85 млн грн заплановані на фінансування електронного урядування.

Варто зазначити, що наразі це лише проєкт, тому цифри у фінальній версії документа бюджету на 2022 рік можуть відрізнятись.