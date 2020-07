15 минут на полную зарядку аккумулятора емкостью 4000 мА·ч: новая 125-ваттная зарядка Iqoo FlashCharge в действии

Уже на следующей неделе (22 июля) состоится анонс нового геймерского смартфона Lenovo Legion, который, в числе других впечатляющих возможностей, предложит поддержку 90-ваттной зарядки. Но другие конкурирующие производители уже готовы шагнуть в наращивании пиковой мощности скоростной зарядки еще дальше. Сегодня бренд Iqoo, принадлежащий Vivo анонсировал технологию быстрой зарядки FlashCharge мощностью 120 Вт, а послезавтра, 15 июля, связанный с ним родственными связями Oppo официально представит собственную 125-ваттную зарядку для смартфонов.

Напомним, Oppo, Realme, OnePlus и Vivo — все эти компании входят в состав крупного китайского холдинга BBK Group.

Ролик ниже — наглядная демонстрация новой 125-ваттной зарядки в сравнении со старой 55-ваттной Super FlashCharge.

4000mAh battery -50% in 5mins🤯🤯🤯 -80% in 10min🤯🤯 -100% in 15mins🤯 #iQOO #120W pic.twitter.com/cDauIE8csS

Если аппарат с 55-ваттной зарядкой на пять минут восстанавливает 18%, то прототип смартфона, оснащенный аккумулятором на 4000 мА·ч с поддержкой технологии FlashCharge нового поколения, за столько же времени заряжается на 50%, за 10 минут — до 80%, а за 15 минут — до 100%.

