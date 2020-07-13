15 минут на полную зарядку аккумулятора емкостью 4000 мА·ч: новая 125-ваттная зарядка Iqoo FlashCharge в действии

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Уже на следующей неделе (22 июля) состоится анонс нового геймерского смартфона Lenovo Legion, который, в числе других впечатляющих возможностей, предложит поддержку 90-ваттной зарядки. Но другие конкурирующие производители уже готовы шагнуть в наращивании пиковой мощности скоростной зарядки еще дальше. Сегодня бренд Iqoo, принадлежащий Vivo анонсировал технологию быстрой зарядки FlashCharge мощностью 120 Вт, а послезавтра, 15 июля, связанный с ним родственными связями Oppo официально представит собственную 125-ваттную зарядку для смартфонов.

Напомним, Oppo, Realme, OnePlus и Vivo — все эти компании входят в состав крупного китайского холдинга BBK Group.

Ролик ниже — наглядная демонстрация новой 125-ваттной зарядки в сравнении со старой 55-ваттной Super FlashCharge.

iQOO's 120W Ultra-Flash Charging demonstration and comparison with 55W SuperFlash Charge. 4000mAh battery

-50% in 5mins🤯🤯🤯

-80% in 10min🤯🤯

-100% in 15mins🤯#iQOO #120W pic.twitter.com/cDauIE8csS — Sudhanshu (@Sudhanshu1414) July 13, 2020

Если аппарат с 55-ваттной зарядкой на пять минут восстанавливает 18%, то прототип смартфона, оснащенный аккумулятором на 4000 мА·ч с поддержкой технологии FlashCharge нового поколения, за столько же времени заряжается на 50%, за 10 минут — до 80%, а за 15 минут — до 100%.

If you don’t like waiting to charge, the wait is almost over. 👀 #FlashForward pic.twitter.com/Uq54uJEphQ — OPPO (@oppo) July 13, 2020

Учитывая принадлежность Oppo и Vivo к одному холдингу BBK, можно смело предположить, что это версии одной той же технологии. Нынешнее поколение быстрой зарядки Oppo SuperVOOC 2.0 имеет максимальную мощность 65 Вт и позволяет заряжать смартфоны примерно за полчаса. В частности, эта технология доступна в флагманских моделях Oppo Ace 2, Find X2 и X2 Pro. Здесь еще можно вспомнить, что в недавней модели Realme X50 Pro тоже есть поддержка 65-ваттной зарядки, только там технология носит иное название SuperDart Flash Charge. И не так давно были слухи о новой технологии Ultra Dart мощностью 120 Вт, способносй заряжать треть аккумулятора емкостью 4000 мА·ч всего за 3 минуты.

Пока нет данных о том, когда и в каких смартфонах появится 125-ваттная технология быстрой зарядки. Будем надеяться, что послезавтра Oppo раскроет все карты относительно этой интригующей технологии быстрой зарядки.

Источник: GSM Arena и Wccftech