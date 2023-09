Super Mario Bros. Wonder — 15 мин геймплея и Nintendo Switch OLED в красном цвете

Nintendo в рамках презентации Direct показала 15 мин геймплея Super Mario Bros. Wonder и специальную версию консоли Switch OLED в стиле игры.

Согласно сюжету Wonder, злодей Боузер ворвался в Цветочное королевство, захватил замок, заключил правителя и жителей всех миров. Всего их будет 7, в каждом предусмотрен портал для перемещения, проходить их можно в свободном порядке. Игрок может выбрать Марио, Пич, Дейзи или Луиджи, однако геймплейно они не будут отличаться, в отличие от персонажей Йоши и Наббит, у которых будут особые умения.

Super Mario Bros. Wonder выйдет на Nintendo Switch 20 октября.

За две недели до этого (6 октября) должна поступить в продажу специальная версия Nintendo Switch OLED: Mario Red Edition.

Warp into a world of games with the #NintendoSwitch – OLED Model: Mario Red Edition system!

The system features a console, dock, and Joy-Con controllers all in the iconic Mario Red color, with a silhouette of Mario on the back of the dock.

