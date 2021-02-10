24H Holographic Surgery: Український хірург-ортопед провів операцію з реверсивного депротезування плечового суглоба, використовуючи гарнітуру Microsoft HoloLens2





Сьогодні, 10 лютого, як і було заплановано, відбувся медичний онлайн-марафон 24H Holographic Surgery, в рамках якого в Україні пройшла перша операція з використанням технологій змішаної реальності.

Український хірург-ортопед Олександр Страфун став одним із 15 хірургів, які взяли участь у марафоні з метою демонстрації перспектив змішаної реальності в хірургії. Старший науковий співробітник відділення ортопедії Національної академії медичних наук України провів першу в Україні операцію з реверсивного депротезування плечового суглоба, використовуючи гарнітуру змішаної реальності Microsoft HoloLens2.

Операція відбулась у Клініці мікрохірургії та реконструктивної хірургії верхньої кінцівки — єдиного медичного закладу в країні, що застосовує технологію змішаної реальності на практиці.

«Наша клініка першою в країні вирішила використовувати в хірургії такий інструмент, як доповнена реальність, адже вважаємо, що за цією технологією майбутнє. На сьогодні, в клініці було проведено понад 10 операцій, коли в рамках хірургічного втручання лікар використовував HoloLens 2. Можу констатувати, що гарнітура значно розширює можливості хірурга при проведенні найскладніших процедур, що вимагають від лікаря максимальної концентрації та зосередженості. Наприклад, вона дає можливість індивідуального підходу в лікуванні, адже кожен пацієнт має свої особливості будови скелета. Саме тому вкрай важливо отримати точні дані історії хвороби, а також мати до них миттєвий доступ в процесі операції. В цьому випадку HoloLens 2 відкриває революційні можливості». Сергій Страфун, керівник Клініки мікрохірургії та реконструктивно-відновлювальної хірургії

верхньої кінцівки.

До речі, Україна єдина з країн Східної Європи, що взяла участь у 24H Holographic Surgery. Крім вітчизняних лікарів, в проєкті взяли участь хірурги з Франції, Індії, ОАЕ, ПАР, Німеччини, Бельгії, Марокко, Бразилії, Болівії, Мексики, США і Великобританії.

Під час трансляції 24H Holographic Surgery (весь контент доступний за посиланням http://aka.ms/24h) також були показані дискусії в форматі круглих столів, присвячених обговоренню використання і застосування інноваційних технологій в хірургічній практиці та майбутнього медицини. Більш ніж 60 міжнародних фахівців обговорили можливості штучного інтелекту,

доповненої та змішаної реальностей в галузі охорони здоров’я.