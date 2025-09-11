Новости Крипто 11.09.2025 comment views icon

28-летний украинский хакер — самый разыскиваемый в ЕС: распространял вирусы-шифровальщики



Тетяна Нечет

Автор новостей

Вознаграждение в размере $10 млн ФБР обещало за информацию о местонахождении организатора кибератак на крупные предприятия по всему миру. За ними стоит 28-летний украинец Владимир Тимощук.

В 2023 году в ходе пецоперации с участием Европола, Евроюста, правоохранителей США, Норвегии, Нидерландов, Германии и Франции и украинских полицейских обезврежена хакерская группировка, которая инфицировала вирусами-вымогателями сети ведущих мировых компаний, вызвав убытки на миллиарды долларов.

Сейчас злоумышленники задержаны, часть уже предстала перед судом, а на их состояние наложен арест. Еще один гражданин иностранного государства, которого разыскивало ФБР, экстрадирован в США. Беглец сейчас является одним из приоритетных объектов для международных правоохранительных органов.

Одному из лидеров группы заочно сообщено о подозрении и объявлен в международный розыск. Он внесен в список наиболее разыскиваемых лиц Европейского Союза.

Наши правоохранители установили, что злоумышленники с 2018 года осуществляли атаки на серверы ведущих компаний Франции, Норвегии, Германии, Нидерландов, Канады и США. За несколько лет преступной деятельности группировка зашифровала более 1000 серверов мировых предприятий и нанесла ущерб на сумму более $18 млрд.

В августе 2024 года следователи завершили досудебное расследование в отношении одного из самых активных участников группировки. Фигуранту, который обвиняется в несанкционированном вмешательстве в работу информационных систем, создании вредоносных программ и вымогательстве, грозит до 12 лет заключения. В конце концов, правоохранители полностью установили структуру группировки, идентифицировав ее участников на всех уровнях деятельности — от разработчиков вредоносного программного обеспечения и специалистов по взлому корпоративных систем до отмывателей средств, которые легализовали незаконные доходы.

Преступная сеть использовала для атак программы-вымогатели LockerGoga, MegaCortex, HIVE и Dharma. Хакеры блокировали доступ к корпоративным серверам и компьютерным системам, а затем требовали от жертв выкуп в криптовалюте за расшифровку данных.

Источник: Департамент киберполиции Национальной полиции Украины

