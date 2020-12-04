«34 млн покупок более чем на 8 млрд гривен». ПриватБанк раскрыл данные о тратах своих клиентов на распродажах в «Чёрную пятницу»
Крупнейший украинский банк «ПриватБанк» проанализировал затраты своих клиентов во время ноябрьских распродаж к «Чёрной пятнице» и по итогам опубликовал некоторую статистику.
- В первую очередь банк отмечает новый рекорд покупки товаров в рассрочку — в этом году объем продаж по итогам недели распродаж по случаю «Черной пятницы» в три раза превысил среднесуточные показатели и достиг 485 млн грн (напомним, банк предоставляет услуги онлайн-кредитования «Мгновенная рассрочка» и «Оплата частями»). В то же время общий объем покупок, оплаченных картами, за неделю распродаж увеличился всего на 13%.
- Рекордный рост — в 4 раза — обеспечила покупка товаров в рассрочку в интернет-магазинах. За неделю клиенты ПриватБанка купили в онлайн-кредит товаров на общую сумму 180 млн грн, причем большая часть покупок (50,4 млн грн) пришлась именно на «Чёрную пятницу».
- Объемы продаж в рассрочку в офлайн магазинах, несмотря на карантин, выросли почти втрое — до 205 млн грн, причем 23 ноября клиенты банка скупились в рассрочку на 88 млн грн.
- Всего по итогам недели распродаж пользователи карт ПриватБанка оплатили по безналичному расчету 34 миллиона покупок на сумму более 8 млрд грн.
- 23 ноября оборот в сети торговых терминалов вырос до 1,7 млрд.
- За сутки массовых распродаж наибольший рост оплат картами зафиксирован в двух категориях: продовольственные магазины — до 632 млн грн и магазины электроники — 358 млн грн.