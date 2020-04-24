64 Мп, 4000 мА·ч, 40-ваттная зарядка и цена от $340. Представлены смартфоны Huawei nova 7 Pro, nova 7 и nova 7 SE

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Компания Huawei придала официальный статус новой среднеуровневой линейке смартфонов nova 7. В нее вошло три модели: nova 7 Pro, nova 7 и nova 7 SE. Все они получили поддержку 5G, 64-мегапиксельные камеры и аккумуляторы емкостью 4000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт. Основные отличия кроются в экранах и аппаратной платформе.

Базовая nova 7 и продвинутая nova 7 Pro построены на базе SoC Kirin 985 5G, использующейся в недавно представленных флагманских моделях Honor 30 Pro и Honor 30 Pro+, тогда как более доступная nova 7 SE довольствуется среднеуровневой SoC Kirin 820, как у Honor 30S.

Вообще, у nova 7 много общего с Honor 30, включая дизайн. Экран у топового nova 7 Pro почти как у Honor 30 Pro+ — 6,57-дюймовый OLED-экран разрешением 2340х1080 пикселей с овальным вырезом под двойную фронтальную камеру в левом углу и встроенным сканером отпечатков пальцев, но без поддержки частоты 90 Гц. Также камера Honor 30 Pro+ включает телевик — перископический с оптическим зумом 5х или гибридным 50х.

Модели nova 7 достался плоский экран OLED диагональю 6,53 дюйма разрешением Full HD+ с небольшим круглым отверстием под фронтальную камеру и встроенным сканером отпечатков пальцев. Основная камера тоже включает телевик, но с оптическим зумом 3х или гибридным 5х.

Наконец, Huawei nova 7 SE, который является почти точной копией Honor 30S (за исключением камеры), оснащается обычным IPS-экраном диагональю 6,5 дюйма разрешением Full HD+ с врезанной в левый угол фронтальной камерой. Сканер отпечатков пальцев расположен на боковой грани.

Смартфоны Huawei nova 7 уже доступны для предзаказа в Китае, а фактические продажи стартуют 28 апреля. Цены для Китая следующие:

Huawei nova 7 Pro: 8/128 ГБ — $522, 8/256 ГБ — $580

Huawei nova 7: 8/128 ГБ — $425, 8/256 ГБ — $480

Huawei nova 7 SE: 8/128 ГБ — $340, 12/256 ГБ — $395

Подробные технические спецификации всех трех новых смартфонов Huawei nova 7 для большего удобства и наглядности отличий мы собрали в таблице.

Huawei nova 7 SE Huawei nova 7 Huawei nova 7 Pro SoC 7-нм чип HiSilicon Kirin 820: восемь CPU ядер (Cortex-A76, частота 2,36 ГГц, 3хCortex-A76 частота 2,22 ГГц, 4хCortex-A55, частота 1,84 ГГц

6-ядерный GPU Mali-G57

встроенный модем 5G (SA / NSA) 7-нм Kirin 985 5G: восемь ядер (Cortex-A76, частота 2,58 ГГц + 3хCortex-A76, частота 2,4 ГГц + 4хCortex-A55, частота 1,84 ГГц)

GPU Mali-G77

встроенный модем 5G (SA / NSA)) Дисплей 6,5 дюйма, IPS LTPS, 2400х1080 пикселей, HDR10 6,53 дюйма, OLED, 2400х1080 пикселей 6,57 дюйма, OLED, 2340×1080 пикселей Оперативная память 8 ГБ Флеш-память 128/256 ГБ Основная камера Система из четырех модулей: 64 Мп, F/1,8, 26 мм (ширик), PDAF

8 Мп, F/2,4, 17 мм (сверхширик), AF, 3-кратный оптический зум

2 Мп, F/2,4, (макро)

2 Мп, F/2,4, (оценка глубины сцены) Система из четырех модулей: 64 Мп, F/1,8, 26 мм (ширик), PDAF

8 Мп, F/2,4, 80 мм (телефото), 3-кратный оптический зум

8 Мп, F/2,4, 17 мм (сверхширик)

2 Мп, (оценка глубины сцены) Система из четырех модулей: 64 Мп, F/1,8, 26 мм (ширик), PDAF

8 Мп, F/3,4, 125 мм (телефото), PDAF, OIS, 5-кратный оптический зум

8 Мп, F/2,4, 17 мм (сверхширик)

2 Мп, (оценка глубины сцены) Фронтальная камера Врезанный в экран модуль: 16 Мп, F/2,0 Врезанный в экран модуль: 32 Мп, 1/2,8 дюйма, 0,8 мкм, F/2,0, 26 мм Врезанный в экран двойной модуль: 32 Мп, F/2,0, 26 мм + 8 Мп, ƒ/2,2, 17 мм Аккумулятор 4000 мА·ч, поддержка быстрой проводной зарядки до 40 Вт (70% за полчаса) и функция беспроводной обратной зарядки сторонних гаджетов (мощность до 5 Вт) Сканер отпечатков пальцев Есть, сбоку Есть, встроенный в экран Беспроводные модули двухдиапазонный Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.1, GPS двухдиапазонный Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac), NFC, Bluetooth 5.1, двухдиапазонный GPS двухдиапазонный Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax), NFC, Bluetooth 5.1, двухдиапазонный GPS, ИК-порт Разъемы USB 2.0 Gen 1 Type-C, 3,5 мм USB 2.0 Gen 1 Type-C USB 3.0 Gen 1 Type-C Другие особенности два слота nano-SIM

поддержка карт памяти NM объемом до 256 ГБ (второй слот SIM)

стереодинамики два слота nano-SIM

стереодинамики два слота nano-SIM

стереодинамики Габариты и масса 162,3x75x8,6 мм и 189 г 160,6х74,3×8 мм и 180 г 160,4×73,7×8 мм и 178 г Защита нет Операционная система Android 10.0 (AOSP + HMS), EMUI 10 Цвета корпуса Black, Purple, Green, Blue Black, Red, Purple, Green, Blue

Источник: Huawei