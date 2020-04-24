64 Мп, 4000 мА·ч, 40-ваттная зарядка и цена от $340. Представлены смартфоны Huawei nova 7 Pro, nova 7 и nova 7 SE
Компания Huawei придала официальный статус новой среднеуровневой линейке смартфонов nova 7. В нее вошло три модели: nova 7 Pro, nova 7 и nova 7 SE. Все они получили поддержку 5G, 64-мегапиксельные камеры и аккумуляторы емкостью 4000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт. Основные отличия кроются в экранах и аппаратной платформе.
Базовая nova 7 и продвинутая nova 7 Pro построены на базе SoC Kirin 985 5G, использующейся в недавно представленных флагманских моделях Honor 30 Pro и Honor 30 Pro+, тогда как более доступная nova 7 SE довольствуется среднеуровневой SoC Kirin 820, как у Honor 30S.
Вообще, у nova 7 много общего с Honor 30, включая дизайн. Экран у топового nova 7 Pro почти как у Honor 30 Pro+ — 6,57-дюймовый OLED-экран разрешением 2340х1080 пикселей с овальным вырезом под двойную фронтальную камеру в левом углу и встроенным сканером отпечатков пальцев, но без поддержки частоты 90 Гц. Также камера Honor 30 Pro+ включает телевик — перископический с оптическим зумом 5х или гибридным 50х.
Модели nova 7 достался плоский экран OLED диагональю 6,53 дюйма разрешением Full HD+ с небольшим круглым отверстием под фронтальную камеру и встроенным сканером отпечатков пальцев. Основная камера тоже включает телевик, но с оптическим зумом 3х или гибридным 5х.
Наконец, Huawei nova 7 SE, который является почти точной копией Honor 30S (за исключением камеры), оснащается обычным IPS-экраном диагональю 6,5 дюйма разрешением Full HD+ с врезанной в левый угол фронтальной камерой. Сканер отпечатков пальцев расположен на боковой грани.
Смартфоны Huawei nova 7 уже доступны для предзаказа в Китае, а фактические продажи стартуют 28 апреля. Цены для Китая следующие:
- Huawei nova 7 Pro: 8/128 ГБ — $522, 8/256 ГБ — $580
- Huawei nova 7: 8/128 ГБ — $425, 8/256 ГБ — $480
- Huawei nova 7 SE: 8/128 ГБ — $340, 12/256 ГБ — $395
Подробные технические спецификации всех трех новых смартфонов Huawei nova 7 для большего удобства и наглядности отличий мы собрали в таблице.
|Huawei nova 7 SE
|Huawei nova 7
|Huawei nova 7 Pro
|SoC
|7-нм чип HiSilicon Kirin 820:
|7-нм Kirin 985 5G:
|Дисплей
|6,5 дюйма, IPS LTPS, 2400х1080 пикселей, HDR10
|6,53 дюйма, OLED, 2400х1080 пикселей
|6,57 дюйма, OLED, 2340×1080 пикселей
|Оперативная память
|8 ГБ
|Флеш-память
|128/256 ГБ
|Основная камера
|Система из четырех модулей:
|Система из четырех модулей:
|Система из четырех модулей:
|Фронтальная камера
|Врезанный в экран модуль: 16 Мп, F/2,0
|Врезанный в экран модуль: 32 Мп, 1/2,8 дюйма, 0,8 мкм, F/2,0, 26 мм
|Врезанный в экран двойной модуль: 32 Мп, F/2,0, 26 мм + 8 Мп, ƒ/2,2, 17 мм
|Аккумулятор
|4000 мА·ч, поддержка быстрой проводной зарядки до 40 Вт (70% за полчаса) и функция беспроводной обратной зарядки сторонних гаджетов (мощность до 5 Вт)
|Сканер отпечатков пальцев
|Есть, сбоку
|Есть, встроенный в экран
|Беспроводные модули
|двухдиапазонный Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.1, GPS
|двухдиапазонный Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac), NFC, Bluetooth 5.1, двухдиапазонный GPS
|двухдиапазонный Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax), NFC, Bluetooth 5.1, двухдиапазонный GPS, ИК-порт
|Разъемы
|USB 2.0 Gen 1 Type-C, 3,5 мм
|USB 2.0 Gen 1 Type-C
|USB 3.0 Gen 1 Type-C
|Другие особенности
|Габариты и масса
|162,3x75x8,6 мм и 189 г
|160,6х74,3×8 мм и 180 г
|160,4×73,7×8 мм и 178 г
|Защита
|нет
|Операционная система
|Android 10.0 (AOSP + HMS), EMUI 10
|Цвета корпуса
|Black, Purple, Green, Blue
|Black, Red, Purple, Green, Blue
Источник: Huawei