760 МВт∙ч электроэнергии произвели солнечные электростанции Киева с начала года

YASNO (ООО «Київські енергетичні послуги») в новом отчете рассказали, как изменился объем генерации солнечной электроэнергии в столице и как будут осуществлять выплаты владельцам СЭС в условиях военного положения.

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Общие показатели оценки состояния дел в сегменте домашних СЭС в Киеве

В течение января-апреля домашние СЭС столицы произвели 760 МВт·ч электроэнергии – это на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За этот период домохозяйства продали в сеть больший объем: 435 МВт∙ч против 350 МВт∙ч в прошлом году.

Такая динамика связана с увеличением количества домашних СЭС в Киеве: если на май 2021 года их было 226, то сейчас в столице действует 256 частных СЭС. Также на объем производимой солнечной электроэнергии положительно влияли благоприятные погодные условия.

Согласно отчету Госэнергоэффективности, в 2021 году около 15 тыс. домохозяйств установили СЭС, что почти вдвое больше, чем в 2020 году. В общей сложности на конец 2021 года в Украине было около 45 тысяч домохозяйств, использующих солнечные панели. Общая мощность таких СЭС превышает 1,2 ГВт.

По оценке Агентства, домохозяйства с СЭС общей мощностью 1205 МВт в среднем за год могут производить около 1400 млн кВт*ч электрической энергии. Этого достаточно, чтобы обеспечить около 460 тыс. домохозяйств чистой электроэнергией.

Порядок выплат владельцам СЭС в условиях военного положения

Согласно постановлению НКРЭКУ, на период военного положения в Украине введен отдельный порядок выплат по «зеленом» тарифе. За проданный в сеть объем электроэнергии домохозяйства будут получать минимальный гарантированный размер оплаты. Он рассчитывается по формуле и зависит от поступления средств от потребителей в соответствующем месяце. Такая частичная оплата владельцам СЭС будет производиться не позднее 60 дней после окончания расчетного периода. Полную и окончательную оплату владельцы домашних СЭС начнут получать начиная с первого дня после истечения 60-дневного срока после окончания военного положения. Денежные средства будут поступать ежемесячно равными частями в течение периода, который будет соответствовать сроку действия военного положения и 60 дней после его окончания.