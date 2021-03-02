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Абоненти Vodafone Україна встановили рекорди швидкості та об’єму 4G-інтернету на курортах Карпат (Топ-10 курортів)

Абоненти Vodafone Україна встановили рекорди швидкості та об’єму 4G-інтернету на курортах Карпат (Топ-10 курортів)

Абоненти Vodafone Україна встановили рекорди швидкості та об’єму 4G-інтернету на курортах Карпат (Топ-10 курортів)


Під час зимового курортного сезону, абоненти Vodafone Україна масово вирушили до Карпат, де активно користувалися 4G інтернетом. Закриття більшості європейських гірськолижних напрямків, а також активна розбудова оператором мережі 4G, викликали зростання мобільного трафіку та його швидкості на курортах регіону в 2-5 разів.

Отже, за підсумкам сезону 2020-2021, ТОП-10 курортів за об’ємом трафіку протягом активного туристичного сезону (з 25 грудня 2020 до 28 лютого 2021) та за максимальною швидкістю 4G виглядає так.

Найбільший мобільний трафік 4G:

  1. ГК Буковель, Поляниця, Яремчанська міськрада, Івано-Франківська область
  2. Яремче, Івано-Франківська область
  3. Славське, Стрийський район, Львівська область
  4. Поляна, Мукачівський район, Закарпатська область
  5. Красія, Великоберезнянський район, Закарпатська область
  6. Яблуниця, Яремчанська міська рада, Івано-Франківська область
  7. Драгобрат, Рахівський район, Закарпатська область
  8. Пилипець, Міжгірський район, Закарпатська область
  9. Ворохта, Яремчанська міська рада, Івано-Франківська область
  10. Микуличин, Яремчанська міська рада, Івано-Франківська область

В рейтингу за базовими станціями очікувано найбільше інтернет трафіку згенерували розташовані в Буковелі. Також серед лідерів — БС у Поляні, Славському, Красії та Драгобраті.

Максимальні швидкості інтернету 4G на курортах:

  1. Буковель – 136,4 Мб/сек
  2. Татарів – 126,1 Мб/сек
  3. Яремче – 110,9 Мб/сек
  4. Яблуниця – 106,7 Мб/сек
  5. Микуличин – 106,4 Мб/сек
  6. Захар Беркут – 105,2 Мб/сек
  7. Ворохта – 99,2 Мб/сек
  8. Чинадієве – 98,7 Мб/сек
  9. Славське – 81,2 Мб/сек
  10. Пилипець – 77,6 Мб/сек

Також нещодавно 9 гірськолижних курортів та 4 нові області доєднано до мережі туристичних онлайн маршрутів Village Routes від Vodafone.

Нагадаємо, що вже два незалежні дослідження міжнародних компаній, опубліковані у 2021 році, підтвердили лідерство Vodafone в Україні за швидкістю мобільного інтернету.

Джерело: Vodafone Україна

 

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