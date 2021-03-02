Абоненти Vodafone Україна встановили рекорди швидкості та об’єму 4G-інтернету на курортах Карпат (Топ-10 курортів)





Під час зимового курортного сезону, абоненти Vodafone Україна масово вирушили до Карпат, де активно користувалися 4G інтернетом. Закриття більшості європейських гірськолижних напрямків, а також активна розбудова оператором мережі 4G, викликали зростання мобільного трафіку та його швидкості на курортах регіону в 2-5 разів.

Отже, за підсумкам сезону 2020-2021, ТОП-10 курортів за об’ємом трафіку протягом активного туристичного сезону (з 25 грудня 2020 до 28 лютого 2021) та за максимальною швидкістю 4G виглядає так.

Найбільший мобільний трафік 4G:

ГК Буковель, Поляниця, Яремчанська міськрада, Івано-Франківська область Яремче, Івано-Франківська область Славське, Стрийський район, Львівська область Поляна, Мукачівський район, Закарпатська область Красія, Великоберезнянський район, Закарпатська область Яблуниця, Яремчанська міська рада, Івано-Франківська область Драгобрат, Рахівський район, Закарпатська область Пилипець, Міжгірський район, Закарпатська область Ворохта, Яремчанська міська рада, Івано-Франківська область Микуличин, Яремчанська міська рада, Івано-Франківська область

В рейтингу за базовими станціями очікувано найбільше інтернет трафіку згенерували розташовані в Буковелі. Також серед лідерів — БС у Поляні, Славському, Красії та Драгобраті.

Максимальні швидкості інтернету 4G на курортах:

Буковель – 136,4 Мб/сек Татарів – 126,1 Мб/сек Яремче – 110,9 Мб/сек Яблуниця – 106,7 Мб/сек Микуличин – 106,4 Мб/сек Захар Беркут – 105,2 Мб/сек Ворохта – 99,2 Мб/сек Чинадієве – 98,7 Мб/сек Славське – 81,2 Мб/сек Пилипець – 77,6 Мб/сек

Також нещодавно 9 гірськолижних курортів та 4 нові області доєднано до мережі туристичних онлайн маршрутів Village Routes від Vodafone.

Нагадаємо, що вже два незалежні дослідження міжнародних компаній, опубліковані у 2021 році, підтвердили лідерство Vodafone в Україні за швидкістю мобільного інтернету.

Джерело: Vodafone Україна