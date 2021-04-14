Acer розповіла про старт продажів в Україні нових ноутбуків різних серій





Компанія Acer 14 квітня провела презентацію Acer Virtual Summit у онлайн-форматі, під час якої розповіла про оновлення та модернізацію низки ноутбуків. Зміни торкнулись універсальних ноутбуків Acer, моделей ConceptD для професійної роботи з контентом, а також ігрових серій Predator та Acer Nitro 5. Окрім інформації про характеристики та можливості новинок була оголошена інформація стосовно цін та термінів появи у продажу в Україні.

Ноутбук початкового рівня Acer Aspire 3 може використовуватися для виконання широкого спектру завдань. Він виконаний на базі процесорів Intel Core, містить до 16 ГБ ОЗП та твердотільний накопичувач M.2 PCIe ємністю до 1 ТБ та жорсткий диск ємністю до 2 ТБ. Оновлена модель пропонує порти USB 3.2 та шарнір, що забезпечує додатковий потік повітря з-під ноутбука для кращого охолодження. Бюджетний ноутбук Acer Aspire 3 (A315-35) надійде у продаж у серпні 2021 року за ціною від 8 499 грн.

Ноутбук Acer Swift 1 забезпечує тривалий час автономної роботи та портативність. Його вага складає лише 1,3 кг та товщина 14,95 мм. Цей пристрій містить процесор Intel Pentium Silver, систему охолодження без вентиляторів, дводіапазонний модуль Intel Wi-Fi 6 (GIG+) та зчитувач відбитків пальців. Ультрабуки Acer Swift 1 SF114-34 вже доступні у торгівельних мережах за ціною від 13 999 грн.

Ноутбук Acer Swift 3 оснащено новітніми процесорами AMD Ryzen 5000 та Intel Core Н35 11-го покоління. Виробник заявляє про тонкий металевий корпус та 18 годин автономної роботи. IPS дисплей займає до 88,2% площі верхньої кришки. Новинку обладнано до 16 ГБ ОЗП LPDDR4X та твердо тільним накопичувачем PCIe ємністю до 1 TБ, модулем Wi-Fi 6 (802.11ax), портами USB Type-C, Thunderbolt 4 і USB 3.2. Ноутбуки Acer Swift 3 (SF314-511) діагоналлю 14 дюймів з процесорами Intel Core Н35 11-го покоління надійдуть у продаж у травні 2021 року за ціною від 17 599 грн. Версії Acer Swift 3 (SF314-43) діагоналлю 14 дюймів з процесорами AMD Ryzen 5000 та графікою Radeon надійдуть у продаж у червні 2021 року за ціною від 16 999 грн. Acer Swift 3 (SF316-51) з екранами діагоналлю 16 дюймів та процесорами Intel Core Н35 11-го можна буде придбати у липні 2021 року за ціною від 24 799 грн.

Acer Spin 5 – це ноутбук-трансформер вагою лише 1,2 кг, що обладнаний 13,5-дюймовим сенсорним екраном IPS VertiView з роздільною здатністю 2256×1504 пікселів. Універсальний стилус Acer Active Stylus з підтримкою технології Wacom AES 1.0 має 4096 рівнів чутливості до натискання Пристрій сертифіковано Intel Evo. Користувачам пропонується конфігурація з процесором Intel Core i7 11-го покоління з графікою Intel Iris Xe та 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR4X. Acer Spin 5 (SP513-55N) у магнієво-алюмінієвому корпусі з 15-годинним запасом автономності надійде у продаж наприкінці квітня 2021 року за ціною від 34 999 грн.

Ноутбук Porsche Design Acer Book RS – це дизайнерська модель в стилі Porsche. Корпус виготовлено з алюмінієвого сплаву з використанням алмазної огранки та кришкою з 3К вуглепластика. Корпус має товщину 15,99 мм, а вага ноутбуку – 1,2 кг. Сенсорний екран, що займає 90% площі верхньої кришки, має антимікробне покриття та захисне скло Corning Gorilla Glass. Система містить процесор Intel Core 11-го покоління, графічну карту NVIDIA GeForce MX350, сховище ємністю 1 ТБ та модуль Intel Wi-Fi 6 (GIG+). Ексклюзивний Porsche Design Acer Book RS (AP714-51) вже доступний у продажу за ціною від 79 999 грн.

Масова серія ігрових ноутбуків Acer Nitro 5 підсилена новими мобільними процесорами AMD Ryzen 5000 і графікою включно до NVIDIA GeForce RTX 3080. Оснащенням передбачено два слоти для SSD M.2 PCIe та/або SATA, до 32 ГБ ОЗП і мережеві модулі Killer E2600 та Wi-Fi 6. Можливо вибрати екрани 15,6 та 17,3 дюйма: QHD із частотою оновлення 165 Гц або FHD із частотою оновлення до 360 Гц і часом реакції 3 мс, яскравістю 300 ніт та охопленням 100% колірної гами палітри sRGB. Acer Nitro 5 (AN517-41) з екраном діагоналлю 17,3 дюйми та RGB підсвічуванням клавіатури вже доступний у продажу за ціною від 30 299 грн. Acer Nitro 5 (AN515-45) з екраном діагоналлю 15,6 дюйми та графікою NVIDIA GeForce надійде у продаж на початку травня 2021 року за ціною від 29 699 грн.

Ігрова мобільна станція Acer Predator Triton 300 SE у суцільнометалевому корпусі завтовшки лише 17,9 мм та вагою 1,7 кг має 14-дюймовий дисплей, процесор Intel Core i7 серії H35 11-го покоління, графіку NVIDIA GeForce RTX 3060 та до 24 ГБ ОЗП. Модель відзначає дисплей IPS FHD із частотою оновлення 144 Гц та тонкою лицьовою панеллю з трьох сторін, три зони RGB підсвічування клавіатури та повний набір сучасних інтерфейсів включно із Thunderbolt 4, USB 3.2 2-го покоління та Wi-Fi 6. Час роботи від акумулятора становить 10 годин. Ноутбук Predator Triton 300Se (PT314-51s) надійде у продаж на початку травня 2021 року за ціною від 41 299 грн.

Мобільна студія для творчої роботи Acer ConceptD 3 обладнана відеокартою NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti та процесором Intel Core i7 10-го покоління. На вибір користувачів пропонуються дисплеї FHD IPS діагоналлю 14 або 15,6 дюйма з сертифікатом PANTONE. Також користувачам пропонується серія ConceptD 3 Ezel з сенсорним екраном, що обертається, шарніром особливої конструкції та активним стилусом. Acer ConceptD 3 (CN315-72G) вже доступний у продажу за ціною від 56 099 грн. Acer ConceptD 3 Ezel (CC315-72G) з активним стилусом вже доступний у продажу за ціною від 53 499 грн.

Acer ENDURO N3 – це міцний ноутбук із сертифікатами IP53 та MIL STD-810G, виконаний у тонкому та легкому корпусі. Він обладнаний 14-дюймовим дисплеєм, що вкритий склом Corning Gorilla Glass, процесором Intel Core i7 10-го покоління, до 32 ГБ ОЗП DDR4, жорстким диском ємністю до 1 ТБ, твердотільним накопичувачем PCIe NVMe обсягом до 512 ГБ, дискретною відеокартою NVIDIA MX230. Ноутбук може працювати в автономному режимі до 13 годин. Вага пристрою складає 1,985 кг. Новий ноутбук Acer ENDURO N3 (EN314-51W) надійде у продаж у червні 2021 року за ціною від 26 599 грн.