AMD встановила рекорд Steam — частка її процесорів в системах геймерів перетнула межу в 30%





Це випливає зі свіжого травневого звіту щодо устаткування ПК та ПЗ користувачів Steam.

Враховуючи успіхи, яких AMD досягла за останні кілька років на ринку x86-сумісних процесорів, та застій в технологічному розвитку лідера Intel (зараз «сині» активно наздоганяють), результат не дивує — він цілком закономірний. Водночас це досить суттєве досягнення. Для порівняння, рік тому частка процесорів AMD в системах користувачів ледве перевищувала 20%. Станом на травень 30,13% систем базуються на «червоній» платформі.

При цьому відеокарти виробництва AMD як і раніше займають не дуже велику частку — лише 16,2% у порівнянні з 75,63% у NVIDIA. Ще 8,1% граються на вбудованій графіці Intel.

Попри те, що популярність відеокарти GeForce GTX 1060 поступово падає, нею користується найбільша частка гравців — 8,95%. В трійці найбільш розповсюджених відеокарт також GTX 1050 Ti та GTX 1650 — 6,71% і 5,66% відповідно. З актуального покоління найкращий результат у RTX 3070, яка встановлена в 1,48% систем Steam. Водночас найбільший ріст показала мобільна RTX 3060 — +0,21% (наразі це і є її частка). Прикметно, відеокарт серії Radeon RX 6000 в статистиці Steam поки немає взагалі. В самому кінці списку знаходиться GeForce MX230 з 0,15%.

Що ж стосується моніторів, найпопулярнішими залишаються моделі із роздільною здатністю 1080p (67,24%), тоді як 2K і 4K залишаються в меншості — 9,42% і 3,66% відповідно.

Серед гарнітур віртуальної реальності з великим відривом лідирує Oculus Quest 2 — 29,33% всіх власників VR-пристроїв. У трійку за популярністю також увійшли Oculus Rift S (19,17%) і Valve Index (16,49%).

Збірка середньостатистичного користувача Steam виглядає так: