АМКУ оштрафував Google на мільйон гривень за ненадання інформації на вимогу





Антимонопольний комітет України призначив американській компанії Google штраф у розмірі одного мільйона гривень за неподання у встановлений строк інформації на вимогу Комітету.

Відповідне рішення прийняла Тимчасова адміністративна колегія Комітету на засіданні 2 квітня 2021 року. Розмір штрафу обумовлюється тим фактом, що ТОВ «Гугл» понад рік не надавало інформацію за офіційним запитом від Комітету.

Як повідомляє пресслужба АМКУ, ця інформація була необхідна Комітету для розслідування за заявою фізичної особи-підприємця щодо блокування його облікового запису у додатку «Google Мій бізнес».

«Ненадання відповідачем інформації у визначені Комітетом строки унеможливили виконання Комітетом покладених на нього завдань, зокрема, щодо своєчасного, повного та всебічного розгляду заяви про порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Задля уникнення подібних санкцій Комітет вкотре наголошує суб’єктам господарювання на необхідності неухильного дотримання вимог конкурентного законодавства». фрагмент заяви з офіційного сайту АМКУ

В АМКУ додатково повідомляють, що в рамках розгляду справи, порушеної проти Google за ненадання інформації на вимогу Комітету у встановлений законом термін, відповідач надав необхідну інформацію, що, за словами регулятора, також було враховано при визначенні розміру штрафу.

Ми звернулись до українського офісу за коментарем стосовно штрафу від АМКУ. У відповідь пресслужба повідомила, що наразі компанія з’ясовує деталі справи.