Аналітика: Який альтернативний персональний транспорт частіше обирають українці та скільки він коштує





Найпопулярнішим персональним транспортом за кількістю пошукових запитів в лютому залишаються велосипеди, а найчастіше заміною автівкам цікавляться мешканці міст-мільйонників, дізналися аналітики сервісу OLX.

Минулого року локдаун задав нові тренди у виборі транспорту. У зв’язку з обмеженням руху транспорту люди почали більше звертати увагу на альтернативні засоби пересування. Це доводить і тогорічна статистика – наприклад, у березні 2020 року популярність велосипедів на OLX зросла на 70%.

Упродовж лютого 2021 року найпопулярнішим персональним транспортом залишаються велосипеди. Українці тиснули на кнопку «Пошук» із цим запитом 1,2 млн разів. Другими за популярністю стали скутери – їх шукали 448 тис. разів. Трохи менше запитів стосувалися мотоциклів – 430 тис. та мопедів – 227 тис. пошуків.

Також українців цікавлять електросамокати – 107 тис. А от нестандартні види транспорту приваблюють менше – наприклад, гіроборди намагалися знайти лише 18 тис. разів, а моноколеса – 14 тис. Ще скромніше цікавилася дріфт-картами та електроскейтами – 1,7 тис. та 1,1 тис. пошукових запитів відповідно.

Велосипеди — 1,2 млн пошуків Скутери – 448 тис. Мотоцикли – 430 тис. Мопеди – 227 тис. Електросамокати – 107 тис.

Аналітика OLX показує, що найдешевше придбати собі гіроборд – коштує в середньому 3200 грн, 641 пропозиція на OLX. Також вигідним придбанням стане велосипед (3600 грн, 49 тис. оголошень) або нестандартне моноколесо для пересування містом (7500 грн, 66 пропозицій).

Скутери та мопеди обійдуться дорожче – 7000 грн або 9200 грн (15 тис. та 7 тис. оголошень відповідно). А от за ціною одного електросамоката можна підібрати собі два велосипеди й навіть зекономити трохи на шолом та потрібні аксесуари (8000 грн, 1,1 тис. пропозицій). Найдорожче цього сезону обійдеться придбати мотоцикл – 20000 грн, 16 тис. пропозицій. А ось засоби пересування для найменших – дитячі коляски – у лютому пропонували в середньому за 1600 грн, і оголошень з продажу було найбільше – 127 тис.

Найбільше про підбір альтернативи для пересування замислюються мешканці столиці – тільки впродовж минулого місяця у Києві купили 175 транспортних засобів. Окрім нього, OLX Доставка з персональним транспортом також часто прямувала до інших міст-мільйонників: Одеса (59), Дніпро (50), Харків (44), Львів (41).

Джерело: OLX