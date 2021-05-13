Apple додала підтримку кримськотатарської мови у свої операційні системи після чотирьох років звернень активістів





Тепер розробники можуть локалізувати свої додатки кримськотатарською мовою, на довгоочікувану зміну звернув увагу один з авторів звернень Андрій Алексєєв.

За словами Алексєєва, відповідну кампанію із закликами до Apple додати підтримку кримськотатарської мови у свої ОС запустили ще у 2017 році. І ось зараз, через чотири роки з початку кампанії, розробники додали кримськотатарську в список підтримуваних мов. Вона позначена Crimean Turkish (crh). Підтримка з’явилась в нещодавніх оновленнях iOS 14.5, WatchOS 7.4 та macOS 11.3.

Звісно, це зовсім не означає, що всі розробники вже кинулись локалізувати свої додатки кримськотатарською, але тепер у них хоча б є така можливість.

Наразі Apple, як відомо, активно готується до відкриття українського представництва — офіційне відкриття офісу у Києві очікується вже цього місяця. Раніше купертиновський гігант запустив україномовну версію сайту, яку поки локалізовано частково, а також не зрозуміло навіщо зареєстрував в Україні торгові марки «‎Эппл» та «‎Яблоко».