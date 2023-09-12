iPhone 15 и другие новинки — трансляция большой презентации Apple. Старт в 20:00

Сегодня Apple официально анонсирует iPhone 15 (вероятнее всего, обновление прошлогодней серии iPhone 14 получит следующий по порядку номер, 15) — большая презентация под названием Wonderlust стартует в Купертино в 20:00 по киевскому времени. Как всегда, мероприятие будет транслироваться вживую, так что желающие смогут следить за анонсами со сцены театра имени Стива Джобса в кампусе Apple Park в реальном времени.

Итоги презентации «Wonderlust» — что показала Apple (будем рассказывать о новинках по ходу)

Где смотреть

По традиции Apple будет транслировать презентацию новых продуктов на сайте компании, приложении Apple TV, а также на YouTube. Ниже добавляем окно проигрывателя с официальной трансляцией на YouTube (на английском), чтобы желающие могли следить за анонсами непосредственно в этом сообщении.

Программа минимум на сегодня

iPhone 15 с USB-C (с 2012 года iPhone оснащались проприетарным разъемом Lightning) — в общем ожидается четыре модели взамен iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.

Умные часы Apple Watch Series 9 и Watch Ultra 2

Обновленные наушники AirPods Pro с USB-C

Дата релиза новых версий ОС — iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10, macOS 14 Sonoma и tvOS 17

Чего ожидать от iPhone 15, кроме повышения цены (по слухам, от $100 до $300), и от сегодняшней презентации Apple — мы подробно рассказывали ранее в отдельных материалах на сайте.

О самых интересных новинках из сегодняшней презентации Apple мы обязательно подробно расскажем в отдельных материалах. Не переключайтесь и следите за обновлением материалов на сайте.