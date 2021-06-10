Apple упомянула «M1X MacBook Pro» в тегах трансляции презентации WWDC 21 на YouTube. По данным DigiTimes, выход отложили из-за трудностей с выпуском экранов Mini LED
Несмотря на ожидания и слухи, Apple не представила новых MacBook Pro с 14- и 16-дюймовыми экранами на презентации в рамках WWDC 21, но, похоже, изначально они входили в программу мероприятия. На это косвенно указывает упоминание «M1X MacBook Pro» наряду с другими тегами в официальной видеозаписи трансляции на YouTube, которое в числе первых заметил пользователь Twitter Макс Бальцер.
Вполне вероятно, что Apple случайно проговорилась о новом MacBook Pro с разогнанным ARM-процессором M1X, который ранее фигурировал в множестве утечек, либо же компания таким образом попросту хотела привлечь большего внимание.
По данным DigiTimes, Apple пришлось отложить выпуск новых MacBook Pro из-за трудностей с выпуском экранов Mini LED — процент выхода годных панелей оказался недостаточно высоким и пришлось отложить старт массового производства ноутбуков. Теперь ожидается, что Apple выпустит новые MacBook Pro в третьем квартале 2021 года.
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