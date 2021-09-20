Apple увеличила емкость аккумуляторов iPhone 13 на 9%-18,5% — у модели Pro Max она достигает 16,75 Вт·ч (как у Nintendo Switch)
Apple традиционно не раскрывает точную емкость аккумуляторов новейших iPhone 13, но восполнить этот пробел помогла сертификационная документация на сайте Chemtrec, опубликованная от имени купертиновского гиганта. Из нее следует, что Apple в среднем увеличила емкость аккумуляторов в новой линейке на 13%, а наибольшую прибавку получила топовая модель Pro Max, которая сравнялась с такими устройствами, как Nintendo Switch.
Как мы узнали сразу после презентации на прошлой неделе все четыре модели iPhone 13 стали чуть толще предшественников — 7,65 мм вместо 7,4 мм. Длина и ширина не изменилась, но новые модели изрядно набрали массу. Это обусловлено как изменением внутренней конструкции (например, впервые предусмотрена поддержка двух eSIM наряду со слотом Nano-SIM) и установкой более ёмких аккумуляторов. Теперь можно узнать, насколько именно выросла емкость аккумуляторов.
Емкость аккумуляторов iPhone 13 в сравнении с iPhone 12
Apple сообщает, что предоставляет эту информацию Chemtrec, чтобы помочь операторам соблюдать требования, так что это официальные данные.
Как видим, Apple значительно увеличила емкость аккумуляторов в новейших iPhone 13, но здесь не лишним будет вспомнить, что в поколении iPhone 12 этот параметр ухудшили. Что интересно, прошлогодние модели iPhone 12 и 12 Pro оснащались аккумуляторами одинаковой емкости, в этом поколении 13 Pro уступает обычному iPhone 13, хотя имеет экран с более высокой частотой обновления, дополнительное ядро GPU и больше камер.
Для сравнения, вот несколько примеров современных мобильных из базы iFixit:
- Samsung Galaxy S21 Ultra — 18,84 Вт·ч
- Google Pixel 5 — 15,48 Вт·ч
- Samsung Galaxy Note 20 Ultra — 16,96 Вт·ч
- Nintendo Switch — 16 Вт·ч
- 2020 iPad Air — 28,93 Вт·ч (та же емкость, что указана в документе Chemtrec)
Время автономной работы смартфона определяется далеко не только емкостью аккумулятора, особенно в случае Apple, которая известна программными оптимизациями iOS. На презентации говорилось, что iPhone 13 mini и iPhone 13 Pro работают на 1,5 часа дольше предшественников, а iPhone 13 и iPhone 13 Pro Max — на 2,5 часа дольше. Осталось дождаться тестов, чтобы проверить это на практике.
Стоимость iPhone 13 mini в США начинается от 699 долларов, iPhone 13 — от 799 долларов, iPhone 13 Pro — от 999 долларов, iPhone 13 Pro Max — от 1099 долларов. Предзаказы стартовали 17 сентября, а розничные продажи начнутся с 24 сентября. В Украине iPhone 13 появятся чуть позже, но ориентировочные цены уже известны. С выходом новой линейки Apple также прекратила продажи iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, но оставила iPhone 12 и iPhone 12 mini, попутно снизив их цену на 100 долларов.