



Apple традиционно не раскрывает точную емкость аккумуляторов новейших iPhone 13, но восполнить этот пробел помогла сертификационная документация на сайте Chemtrec, опубликованная от имени купертиновского гиганта. Из нее следует, что Apple в среднем увеличила емкость аккумуляторов в новой линейке на 13%, а наибольшую прибавку получила топовая модель Pro Max, которая сравнялась с такими устройствами, как Nintendo Switch.

Как мы узнали сразу после презентации на прошлой неделе все четыре модели iPhone 13 стали чуть толще предшественников — 7,65 мм вместо 7,4 мм. Длина и ширина не изменилась, но новые модели изрядно набрали массу. Это обусловлено как изменением внутренней конструкции (например, впервые предусмотрена поддержка двух eSIM наряду со слотом Nano-SIM) и установкой более ёмких аккумуляторов. Теперь можно узнать, насколько именно выросла емкость аккумуляторов.

Емкость аккумуляторов iPhone 13 в сравнении с iPhone 12

Apple сообщает, что предоставляет эту информацию Chemtrec, чтобы помочь операторам соблюдать требования, так что это официальные данные.

Как видим, Apple значительно увеличила емкость аккумуляторов в новейших iPhone 13, но здесь не лишним будет вспомнить, что в поколении iPhone 12 этот параметр ухудшили. Что интересно, прошлогодние модели iPhone 12 и 12 Pro оснащались аккумуляторами одинаковой емкости, в этом поколении 13 Pro уступает обычному iPhone 13, хотя имеет экран с более высокой частотой обновления, дополнительное ядро GPU и больше камер.

Для сравнения, вот несколько примеров современных мобильных из базы iFixit:

Время автономной работы смартфона определяется далеко не только емкостью аккумулятора, особенно в случае Apple, которая известна программными оптимизациями iOS. На презентации говорилось, что iPhone 13 mini и iPhone 13 Pro работают на 1,5 часа дольше предшественников, а iPhone 13 и iPhone 13 Pro Max — на 2,5 часа дольше. Осталось дождаться тестов, чтобы проверить это на практике.

Стоимость iPhone 13 mini в США начинается от 699 долларов, iPhone 13 — от 799 долларов, iPhone 13 Pro — от 999 долларов, iPhone 13 Pro Max — от 1099 долларов. Предзаказы стартовали 17 сентября, а розничные продажи начнутся с 24 сентября. В Украине iPhone 13 появятся чуть позже, но ориентировочные цены уже известны. С выходом новой линейки Apple также прекратила продажи iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, но оставила iPhone 12 и iPhone 12 mini, попутно снизив их цену на 100 долларов.