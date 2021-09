Apple випустила нові версії мобільних ОС — iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8, tvOS 15 та HomePod 15

Ввечері 20 вересня Apple, як і планувала, випустила нові версії своїх ОС для iPhone, iPad, Apple TV, Apple Watch та HomePod — iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8, tvOS 15 та HomePod 15. Оновлення анонсували на червневій конференції розробників WWDC21 (1 та 2), з липня їх могли встановити всі охочі у рамках відкритого бета-тесту, а тепер відбувся офіційний запуск — з автоматичним розповсюдженням апдейтів на сумісні пристрої по повітрю.

iOS 15 та iPadOS 15

Серед найбільш помітних змін iOS 15 — редизайн сповіщень (набір режимів концентрації Focus), функція розпізнавання тексту на фото Live Text, редизайн Safari (мінімалістичний вигляд панелі вкладок, функція угруповання вкладок, які синхронізуються на всіх пристроях, та підтримка розширень), а також оновлення всіх основних застосунків (FaceTime, «Карти», «Погода», «Фото», «Гаманець», «Камера» та «Повідомлення»).

В iPadOS 15 з’явиться підтримка шорткатів для клавіатури, галерея віджетів і «Бібліотека застосунків», нові можливості багатозадачності, включаючи швидший спосіб перемикання між запущеними програмами як на Windows чи Mac, нова функція «Швидкі нотатки» та інші зміни.

Водночас функція SharePlay очікувано не з’явилась на релізі iOS 15, її планують додати в одному з майбутніх оновлень цієї осені. Покращена підтримка AirPod Find My та функція Universal Control, яка мала з’явитись на iPad, також поки що недоступні.

Які моделі iPhone та iPad підтримують iOS 15 та iPadOS 15

Повний список нових можливостей iOS 14 та iPadOS 14 доступний на сайті Apple — 1 та 2.

watchOS 8, tvOS 15 та HomePod 15

Щодо watchOS 8, нова версія прошивки для розумних годинників Apple запропонує кілька нових функцій, включаючи більше типів тренувань у програмі Фітнес, оновлений додаток Mindfulness (стара назва Breathe), в якому на додачу до медитацій з’являться «Сеанси роздумів» (хвилину треба буде подумати про щось хороше одночасно роздивляючись абстрактні візуалізації на екрані), новий циферблат з підтримкою портретних знімків, зроблених на iPhone, а також покращений додаток погоди, поліпшений набір тексту та розширені можливості домашньої автоматизації.

Список підтримуваних пристроїв:

Apple Watch Series 3

Apple Watch Series 4

Apple Watch Series 5

Apple Watch SE

Apple Watch Series 6

Нова версія ОС для ТВ-приставок Apple вирізняється повністю переробленим інтерфейсом, а також розширеними функціональними можливостями. Серед головних нововведень — підтримка об’ємного звуку (в навушниках буде створюватися ефект присутності), SharePlay для спільного перегляду контенту (на презентації згадували сторонні сервіси Disney+, Hulu, TikTok, HBO Max, Twitch), а також функції For All of You (рекомендації від Apple) та Shared with You (фільми/шоу по рекомендаціях від друзів).

Список підтримуваних пристроїв:

Apple TV 4K (2021)

Apple TV 4K (2017)

Apple TV HD

Оновлення програмного забезпечення HomePod 15 представляє кілька нових функцій, призначених для роботи в парі з tvOS та iOS. HomePod mini тепер можна використовувати як динаміки для телевізорів, а елементи керування відтворенням медіа автоматично з’являються на екрані блокування iPhone, коли поблизу відтворюється музика на HomePod mini.