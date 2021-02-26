ASUS представляє в Україні ноутбук ZenBook Duo 14 (UX482) за ціною від 49 тис. грн





Компанія ASUS повідомляє про початок продажу в Україні новітнього 14-дюймового ноутбука ZenBook Duo 14 (UX482), який отримав нагороду CES Innovation Award 2021 року. У цій моделі використовується одразу два дисплеї. Роль другого дисплея відіграє ScreenPad Plus – сенсорний дисплей, який займає всю ширину корпусу та має механізм автоматичного нахилу для поліпшення зручності читання й підвищення ефективності охолодження.

Ноутбук ASUS ZenBook Duo 14 сертифікований за програмою Intel Evo. Він оснащений головним 14-дюймовим сенсорним IPS дисплеєм формату Full HD (1920×1080) з відображенням 100% колірного простору sRGB та додатковим 12,6-дюймовим сенсорним дисплеєм ScreenPad Plus формату Full HD.

На вибір користувачів пропонуються конфігурації з процесорами Intel Core i7-1165G7 або Core i5-1135G7, оперативною пам’яттю LPDDR4x об’ємом до 32 ГБ з частотою 4266 МГц, твердо тільним накопичувачем (M.2, NVMe, PCIe 3.0) ємністю до 1 ТБ. Графічна підсистема може бути представлена як інтегрованим графічним ядром Intel Iris Xe, так і дискретною відео картою NVIDIA GeForce MX450 з 2 ГБ відеопам’яті GDDR6.

Для підключення до периферійних пристроїв ZenBook Duo 14 оснащений двома портами Thunderbolt 4 USB-C (до 40 Гбіт/с), одним портом USB 3.2 Gen 1 Type-A (до 5 Гбіт/с). Порти Thunderbolt 4 USB-C підтримують режими заряджання (Power Delivery) і виведення зображення (DisplayPort), а їхня пропускна здатність у 40 Гбіт/с дозволяє користувачам підключати до ноутбука зовнішній дисплей із роздільною здатністю 8K або два – з роздільною здатністю 4K. Також є кард-рідер MicroSD, відеовихід HDMI та комбінований аудіороз’єм. ZenBook Duo 14 також обладнаний модулем Wi-Fi 6 від Intel із технологією ASUS WiFi Master Premium, модулем Bluetooth 5.0 та камерою з інфрачервоним датчиком і підтримкою Windows Hello. Додатково повідомляється про масив мікрофонів і підтримку розпізнавання голосу засобами Cortana та Alexa.

Інтегрований акумулятор ємністю 70 Вт·год забезпечує до 17 годин автономної роботи. ZenBook Duo 14 обладнаний системою охолодження AAS Plus. Вона має підвищену ефективність, що дозволило зробити корпус на 3 мм тоншим, ніж у моделі попереднього покоління. Розміри новинки складають 324x222x16,9 мм, а маса – 1,6 кг. В якості операційної системи пропонуються версії Windows 10 Home та Windows 10 Pro.

Ноутбук ASUS ZenBook Duo 14 (UX482) уже доступний в Україні за ціною від 48999 грн.