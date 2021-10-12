«Авіаційний безвіз». Україна та ЄС підписали угоду про спільний авіаційний простір

Наприкінці червня Єврокомісія погодила підписання з Україною і ще кількома країнами угоди про спільний авіаційний простір, і ось зараз, як і очікувалось, Україна та ЄС офіційно уклали угоду про «відкрите небо».

Документ підписали 12 жовтня в межах 23-го Саміту Україна — ЄС в присутності президента України Володимира Зеленського, президента Європейської Ради Шарля Мішеля та президента Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн.

Угода відкриє ринок повітряного транспорту та нові можливості як для перевізників, так і безпосередньо кінцевих споживачів. Зокрема, останні, як очікується, в майбутньому можуть отримати доступніші авіаквитки. Досягнуті домовленості скасовують ринкові обмеження для України та передбачають її тісну інтеграцію з внутрішнім авіаційним ринком ЄС.

Водночас в авіації Україна зобов’язується дотримуватися авіаційних стандартів ЄС. Зокрема, уряд має узгодити українське законодавство у сфері безпеки польотів, організації повітряного руху та захисту довкілля з європейськими стандартами. Також угода позитивно позначиться на захисті прав українських споживачів — вони отримають такі самі гарантії, як і жителі ЄС.

«Угода про Спільний авіаційний простір — це «авіаційний безвіз» одночасно для українських та європейських авіаперевізників. Україна отримає такі самі можливості, правила й стандарти в галузі авіаперевезень, як і в держав-членів Євросоюзу. Ми «створюємо Європу» на українському авіаційному ринку. Уряди України та країн ЄС більше не надаватимуть призначення на той чи інший маршрут. Авіаперевізники зможуть самі домовлятись про можливість рейсів та їх кількість напряму з аеропортами» Денис Шмигаль, прем’єр-міністр України

Тепер угоду має ратифікувати окремо кожна держава, яка є членом ЄС. Втім, раніше повідомлялось, що нові правила можуть запрацювати на тимчасовій основі до завершення процедури ратифікації.